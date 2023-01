Controradio News ore 7.25 - 23 gennaio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:13 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News –Ancora maltempo sulla Toscana. Fino al primo pomeriggio di oggi si avranno nevicate sparse di debole o moderata intensità sui rilievi a quote collinari (oltre 400 metri), più insistenti sulle zone appenniniche. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha pertanto emesso un codice giallo per neve, valido fino alle 15: ad essere interessati sono sopratutto il versante appenninico orientale e il sud est della regione. Le province coinvolte sono Arezzo, Firenze, Pistoia, Prato, Grosseto e Siena.

Controradio news – A causa di una fitta nevicata un pullman con una scolaresca di Livorno in viaggio per Ravenna è rimasto bloccato lungo la statale 67 a San Godenzo (Firenze), in Mugello. Sul posto è intervenuta la pattuglia dei carabinieri della locale stazione, con i mezzi spalaneve, per trasportare i ragazzi a piccoli gruppi.

Controradio news – Disagi su alcune linee del trasporto pubblico locale in Toscana a causa delle abbondanti nevicate che hanno interessato alcune zone della regione. Lo segnala Autolinee Toscane (At), che gestisce il servizio Tpl a livello regionale. In particolare, l’azienda segnala, in una nota, che sulla Montagna Pistoiese, la linea 56 Por che da Pistoia va verso Porretta Terme non ha potuto transitare da San Mommé a causa dell’ingente neve che ostacolava il traffico. At segnala difficoltà anche sulla montagna fiorentina nell’Alto Mugello. Registrati disagi anche per raggiungere i paesi di Suvereto, Canneto, Monteverdi e Monterotondo in provincia di Livorno, Roggio e Vagli di Sopra in provincia di Lucca, e Cerreto Laghi, Montelungo – Passo della Cisa e Zeri in provincia di Massa Carrara.

Controradio news – In stato di alterazione ruba due coltelli da un ristorante nel centro di Firenze, a due passi da piazza della Signoria, poi entra in un altro locale e deruba una ragazza del cellulare lasciato su un tavolo, e una volta in strada minaccia i passanti e gli agenti intervenuti contro i quali si è scagliato con calci e pugni. Per questo un 22enne, già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato dalla polizia. Al giovane sono stati contestati i reati di rapina aggravata, furto aggravato, resistenza e minacce a pubblico ufficiale e anche ricettazione.

Controradio news – Un rider è stato rapinato in strada da otto persone che lo hanno bloccato mentre era alla guida del suo motorino, e poi spintonato e buttato per terra, derubandolo del ricavo della serata, 100 euro. E’ successo a Campi Bisenzio (Firenze). La vittima stava rientrando alla sede di lavoro terminato il giro di consegne di pizze quando è stato bloccato da otto sconosciuti in via Pistoiese. Gli aggressori si sono allontanati facendo perdere proprie tracce.

Controradio news – Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti nel pomeriggio di ieri nel comune di Scandicci in Via Ponte di Formicola, per la caduta di un grande pino che si è abbattuto sulla carreggiata, andando a colpire altre piante ad alto fusto e bloccando la circolazione. Non ci sono persone coinvolte.