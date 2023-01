Città Metropolitana: “Nevicate a carattere sparso sui rilievi del territorio metropolitano a quote superiori ai 300 metri. Si raccomanda quindi particolare attenzione”

By

Firenze, la Città metropolitana spiega che “nella mattinata si sono registrate nevicate a carattere sparso sui rilievi del territorio metropolitano a quote superiori ai 300 metri.

“È in corso una pausa che sarà seguita da una nuova ripresa delle precipitazioni con quota neve intorno ai 400 metri (fino a 300 in Appennino) – fanno sapere dalla Città Metropolitana di Firenze – Si raccomanda quindi particolare attenzione”.

Il presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri, fa il punto sulla situazione neve: “Le squadre della Provincia sono tutte allertate e la situazione è sotto controllo – sottolinea in una nota -, si raccomanda prudenza, e di evitare di recarsi nelle zone di altitudine di alte e medie quote.

Tutte le strade della provincia e quelle regionali in gestione sono aperte e percorribili; compresi i passi appenninici, che al momento sono transitabili, ma con le dotazioni invernali montati nei veicoli. Dai controlli effettuati sono stati riscontrati, che purtroppo molti automobilisti si sono addentrati nei passi appenninici senza l’uso delle dotazioni invernali”.

Polcri ricorda che “è obbligo l’utilizzo degli pneumatici da neve o catene, soprattutto sopra i 500 metri di altezza. È praticamente impossibile transitare senza tali dispositivi sopra i 15 centimetri di neve, e si consiglia vivamente di limitare gli spostamenti se non per urgenze o necessità. Si invita quindi di non recarsi a vedere lo spettacolo della neve nei passi del nostro territorio di alta e media quota, dove persiste ancora il codice arancione”.