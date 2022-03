Controradio News ore 7.25 - 22 marzo 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:44 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – Grazie alla collaborazione tra Comune di Firenze e prefettura, due appartamenti confiscati alle mafie saranno utilizzati per accogliere due nuclei familiari di profughi ucraini che arriveranno nel nostro territorio. Lo ha annunciato il sindaco Dario Nardella, a margine dell’iniziativa ieri della Direzione investigativa antimafia nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. “Credo che sia un bel segnale – ha detto – in un momento drammatico come quello che stanno vivendo le popolazioni ucraine e anche un esempio di come i frutti della lotta alla mafia possano avere risvolti positivi in un’emergenza come quella che stiamo affrontando”

Controradio News -“Nella battaglia fra la democrazia e le autocrazie, le democrazie stanno dimostrando di essere all’altezza del momento storico”. Lo ha affermato Ragini Gupta , console generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, rispondendo a una domanda sull’azione militare russa in Ucraina, a margine della presentazione del progetto ConnectUs. “L’Italia e gli Stati Uniti sono fianco a fianco nella condanna ferma dell’aggressione russa ai danni dall’Ucraina, e questo non cambierà a meno che la Russia non ritiri le sue truppe”, ha spiegato Gupta.

Controradio News – Terminata per mancanza del numero legale la seduta del Consiglio comunale di Firenze. Le opposizioni, dopo aver verificato le diverse assenze nei banchi della maggioranza, hanno chiesto la verifica del numero legale e poi hanno lasciato l’aula in polemica, ad eccezione di M5s. La seduta si è conclusa mentre era in discussione una mozione dal titolo ‘Richiesta adesione ad ‘avviso pubblico’ enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie’, atto sul quale il consigliere del gruppo Centro Emanuele Cocollini aveva espresso poco prima alcuni dubbi, soprattutto nel punto del documento in cui si afferma che “l’Amministrazione si impegna ad evitare il cumulo dei mandati politico-istituzionali”. Critici per la conclusione della seduta anche i consiglieri Dmitrij Palagi e Antonella Bundu di Sinistra Progetto Comune. “

Controradio News – Particolare incidente stradale nell’abitato di Firenze, in via dell’Olivuzzo, dove la conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo sfondando una recinzione metallica e finendo in un giardino privato, situato alcuni metri sotto il livello della strada. La donna, rimasta contusa, è stata soccorsa dai sanitari del 118. Al momento dell’incidente nel giardino non era presente nessuna persona. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale. La vettura è stata poi rimossa. Accertamenti in corso per stabilire le cause e la dinamica dell’incidente.

Controradio News – Partiranno il 23 marzo, alle ore 22, i lavori di adeguamento e messa in sicurezza della Fi-Pi-Li, nel tratto compreso fra lo svincolo di Montelupo e quello di Empoli est (Firenze): un intervento per 5,25 milioni di euro che, a fasi alterne e con la completa sospensione nei mesi estivi, intesseranno il tratto di strada fino al marzo 2023. Per cercare di evitare ingorghi e mitigare i disagi degli automobilisti, spiega la Regione Toscana, è prevista l’interruzione dei lavori per il periodo estivo e un orario di lavoro articolato in due turni: dalle 8 alle 17 e dalle 22 alle 6, in modo da evitare, nelle ore in cui ci sono i maggiori picchi di traffico, interferenze fra l’utenza e il cantiere.