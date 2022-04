Controradio News ore 7.25 - 22 aprile 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:23 Share Share Link Embed

Controradio news – Un caso di sospetta epatite acuta pediatrica , patologia molto aggressiva che colpisce i bambini sotto i dieci anni, si sarebbe verificata nelle scorse ore a Prato. A confermare la circostanza, è l’Asl Toscana Centro. Il paziente ha circa quattro anni ed è al pediatrico Meyer, dove sono in corso accertamenti. Il piccolo, secondo quanto riferito da fonti sanitarie, è ricoverato nel reparto di Rianimazione e le sue condizioni sono considerate molto gravi. Secondo quanto si apprende i medici non escluderebbero la possibilità di ricorrere a un intervento di trapianto di fegato.

Controradio news – Sarebbe stato un vero e proprio regolamento di conti quello che è avvenuto qualche giorno fa a Sansepolcro (Arezzo). Teatro di una violenta lite tra due minorenni è stata una pista dell’autoscontro al luna park. Il ragazzo aggredito è sceso, sanguinante e accompagnato all’ospedale di Città di Castello: dopo gli esami è scattata la prognosi di venti giorni. Il giovanissimo si è quindi rivolto ai carabinieri. L’aggressore è un 17enne denunciato alla procura per i minori di Firenze.

Controradio news – In Toscana tra l’inizio del 2021 e l’inizio del 2022 i vaccini contro il Covid hanno evitato 677.000 contagi, 26.500 ricoveri, 3.000 ricoveri in terapia intensiva e 12.500 decessi. Lo dice un report sulle stime di efficacia delle vaccinazioni a livello nazionale pubblicato dall’Istituto superiore di sanità, citato da Ars Toscana. In termini percentuali, i sieri anti Covid avrebbero permesso una riduzione del 53% dei contagi, del 69% delle ospedalizzazioni, del 71% dei ricoveri in terapia intensiva e del 79% dei decessi.

Controradio news – In Toscana c’è una situazione di sofferenza sulle liste d’attesa che il sistema sanitario si trova a fronteggiare, ancor più in conseguenza dei contraccolpi dovuti alla pandemia e per la presenza di pazienti alle prese con il cosiddetto ‘long Covid’ che ha comportato l’aumento delle visite cardiologiche. L’assessorato regionale al Diritto alla salute sta lavorando per incrementare la prenotazione online e far crescere i teleconsulti. E’ quanto detto dall’assessore Bezzini e dal responsabile della direzione sanità Gelli, sentiti in audizione dalla commissione sanità del Consiglio regionale.

Controradio news – Presidio oggi dalle 11 alle 13 davanti alla prefettura di Firenze per il rinnovo del contratto integrativo regionale della logistica, fermo dal 1992. Lo annunciano Filt Cgil, Fit Cisl e -Uiltrasporti. Il contratto regionale, spiegano i sindacati in una nota, interessa una platea di circa 100mila addetti in Toscana e significa circa 800 euro l’anno a lavoratore.