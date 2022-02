Controradio news ore 7.25 – 21 febbraio 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – Una ventunenne è morta in un incidente stradale avvenuto sabato sera alle 22.50 sulla via Volterrana, in località Capannoli, in alta Valdera, nel Pisano. La vittima è Beatrice Tani, residente a Casciana Terme (Pisa). La giovane era alla guida della sua auto quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo travolgendo un panetto della segnaletica e andando a finire contro il muro perimetrale di un’abitazione. Inutile l’intervento del personale del 118. Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri della compagnia di Pontedera (Pisa) che non escludono la presenza di un animale selvatico.

Controradio News – Un uomo di 31 anni è stato trasportato con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Pisa dopo essere rimasto folgorato all’interno di un capannone dismesso di un’azienda chiusa da tempo e precedentemente attiva nel comparto dei mobili a Terricciola (Pisa). In corso le indagini sulle cause e le motivazioni della presenza dell’uomo nello stabile.

Controradio News – Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, sarà oggi in Toscana per un sopralluogo nei locali dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, che ospitano una tac all’avanguardia, acquistata con fondi messi a disposizione dalla struttura commissariale. Figliuolo sarà accompagnato dal presidente della Regione Eugenio Giani, dall’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini e dal direttore generale del Meyer Alberto Zanobini.

Controradio News – Oggi i disagi nel trasporto pubblico per problematiche legate, direttamente o indirettamente, al Covid riguarderanno solo i servizi urbani dei bacini di Firenze e Pisa. In tutto il resto del territorio regionale il servizio sta tornando alla regolarità e, pur con il perdurare di alcune assenze, non sono previsti al momento disservizi.

Autolinee Toscane invita comunque a consultare il sito (https://www.at-bus.it/it/) e i canali social di AT per essere costantemente aggiornati per tutta la Toscana.

Controradio News – Allerta arancione per vento forte dalle ore 12 alle ore 20 di oggi sulla costa centro meridionale e sulle isole dell’Arcipelago. Lo ha emesso la Sala operativa della Protezione civile regionale.

Sempre per vento forte, codice giallo per le zone interne centro-meridionali e i crinali appenninici.