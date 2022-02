Covid: lunedì 21 febbraio disagi per i bus solo a Firenze e Pisa

Covid – Domani, lunedì 21 febbraio 2022, i disagi nel trasporto pubblico per problematiche legate, direttamente o indirettamente, al Covid riguarderanno solo i servizi urbani dei bacini di Firenze e Pisa. In tutto il resto del territorio regionale il servizio sta tornando alla regolarità e, pur con il perdurare di alcune assenze, non sono previsti al momento disservizi.



Ciò, si legge in una nota di AT, grazie alla rimodulazione quotidiana del servizio, che consente di privilegiare corse scolastiche e per pendolari, nonché al contributo degli autisti che si rendono disponibili a coprire alcuni turni scoperti con straordinari, laddove necessario.

Per il Dipartimento Centro criticità sono previste per il servizio urbano di Firenze, dove a causa dell’assenza prevista di 53 autisti, domani saranno garantite tutte le corse scolastiche e, come previsto dal piano di emergenza comunicato alle istituzioni, sarà mantenuto l’80% del servizio programmato, garantendo così orari simili a quelli di un prefestivo. Sarà ridotta la frequenza sulle linee urbane e, all’occorrenza, il servizio sulle linee a minor domanda, per massimizzare i mezzi a disposizione. Per aggiornamenti e informazioni in tempo reale si raccomanda la consultazione del sito at-bus.it alla sezione “prossimi passaggi”. Servizi regolari, invece, per l’extraurbano del bacino di Firenze e per i servizi dei bacini di Pistoia, Prato ed Empoli.

Nel Dipartimento Nord, qualche criticità è prevista a Pisa, dove si registra l’assenza di 22 autisti per malattia con conseguente soppressione di alcune corse delle linee urbane Lam Rossa e Lam Verde. Servizi regolari nei bacini di Massa Carrara, Lucca e Livorno.

Nel Dipartimento Sud (Arezzo, Siena, Grosseto e Piombino), infine, è previsto lo svolgimento regolare dei servizi.

AT invita comunque a consultare il sito (https://www.at-bus.it/it/) e i canali social di Autolinee Toscane per essere costantemente aggiornati per tutta la Toscana.