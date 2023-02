Controradio News ore 7.25 - 21 febbraio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:43 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim'ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina.

Controradio news – Oggi pomeriggio in occasione della manifestazione studentesca con corteo organizzata a seguito dell’aggressione avvenuta sabato scorso ai danni di studenti del liceo Michelangelo, “quattro linee di bus urbane subiranno momentanee deviazioni e l’intera rete potrà essere coinvolta da rallentamenti e disagi”. Lo rende noto At. La manifestazione partirà alle 18 da Viale Malta, percorrendo viale Fanti, viale dei Mille, via dei Sette Santi, via del Campo d’Arrigo e via Fratelli Bandiera, terminando in viale Malta. Seguiremo il corteo con collegamenti e finestre di diretta.

Controradio news – Una fiaccolata si svolgerà a Pistoia il prossimo 24 febbraio, a un anno dall’inizio della guerra in Ucraina. A promuoverla più associazioni e organizzazioni pistoiesi che, si spiega, hanno raccolto l’appello alla mobilitazione di Europe for peace per un’iniziativa a livello locale. L’appuntamento per la fiaccolata è alle 18 in piazza San Francesco, con partenza alle 18:30 e arrivo del corteo intorno alle 19:15 in piazza Gavinana, dove ci saranno interventi di giovani e di alcuni rappresentanti delle associazioni e dove sarà allestito un presidio permanente.