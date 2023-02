‘Circular Hub’ di Gucci verrà realizzato Toscana, sarà un centro di ricerca per ridurre l’impatto dei processi produttivi verso l’ambiente

Milano, Gucci, con il supporto di Kering, impianterà un ‘cuore’ verde nel lusso italiano: in Toscana, con un investimento complessivo triennale di 15 milioni di euro e nell’ambito dei progetti sostenuti dallo strumento degli Accordi per l’Innovazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nascerà il ‘Circular Hub’, primo nel suo genere in Italia.

Il cuore del ‘Circular Hub’ sarà un centro di ricerca dedicato alle più innovative soluzioni tecnologiche e digitali in prospettiva circolare con l’obiettivo di migliorare la qualità dei prodotti, la loro durabilità, riparabilità e riciclabilità, nonché ridurre l’impatto verso l’ambiente ottimizzando i processi di trasformazione e l’impiego delle materie prime.

Il Circular Hub sarà un facilitatore dello sviluppo coinvolgendo le aziende delle filiere produttive affinché traccino e conferiscano gli scarti della produzione per avviarli a recupero e rigenerazione; avvierà partnership industriali per soluzioni tecnologiche e impianti che consentiranno di recuperare e rigenerare i materiali per il loro riutilizzo nella produzione.

Sarà un modello di open innovation: i processi di recupero, riciclo e riutilizzo che saranno messi a punto e integrati nella filiera Gucci e i relativi brevetti, tecniche e know-how saranno messi successivamente a disposizione di altre aziende, con l’obiettivo di coinvolgere, in un’ottica di open innovation, un numero sempre maggiore di fornitori e partner industriali.

L’hub infatti sarà al servizio delle strutture del gruppo Kering, un ecosistema di oltre 700 fornitori diretti e 3500 subfornitori, e dei brand del gruppi ma poi si aprirà per diventare uno strumento a disposizione dell’intero settore.

La prima fase dei lavori prenderà il via nel primo semestre 2023 e si avvarrà delle competenze dei ricercatori del Kering Material Innovation Lab (MIL) di Milano e del supporto di tecnici e ricercatori di prodotto per abbigliamento, pelletteria, calzature e accessori dei centri d’avanguardia di artigianato industriale e sperimentazione di Gucci di Scandicci e di Novara.

Per lo sviluppo delle attività progettuali, la piattaforma prevedrà inoltre il supporto di partner industriali e la collaborazione scientifica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.