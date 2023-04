Controradio News ore 7.25 - 18 aprile 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:15 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News -“Ci attendiamo che le cose procedano con assoluta regolarità, e che si possa dare una accoglienza adeguata a queste persone, che peraltro sono da diversi giorni in mare. Marina di Carrara è stata scelta come porto sicuro, ma non è certo un porto vicino”. Lo ha affermato Serena Spinelli, assessore alle politiche sociali della Regione Toscana, a proposito dell’arrivo della nave di Emergency Life Support il 19 aprile a Marina di Carrara con 55 migranti che verranno sbarcati. Spinelli ha partecipato all’incontro convocato dal prefetto Guido Aprea. “E’ stato un incontro organizzativo – ha detto, a margine dell’assemblea ‘No al Cpr’ a Firenze -, abbiamo definito insieme al prefetto, che è il titolare dell’organizzazione dello sbarco e dell’accoglienza successiva, le modalità con cui accogliere 55 migranti”

Controradio News – “Sui Cpr chiedo una riforma perché vorrei vederli in una logica di inclusione”. Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a Siena rispondendo sul tema dei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) dopo le dichiarazioni del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. “Siamo la terra di Gozzini, siamo la terra dove sono state inventate le misure alternative e la rieducazione della pena, il principio costituzionale che la detenzione deve servire a formare un uomo migliore – ha aggiunto -, conseguentemente vorremmo che anche questi centri avessero queste caratteristiche”.

Controradio News – Si sono concluse le ricerche di Antonino Fedele, indagato per l’omicidio dell’ex genero Massimiliano Moneta, 57 anni, avvenuto l’11 aprile scorso nelle campagne di Vada, frazione di Rosignano Marittimo (Livorno) e ricercato da allora. L’uomo, 80 anni, si è presentato ieri alla stazione dei carabinieri di Rosignano Solvay. Trasferito a Livorno, è stato interrogato dal procuratore di Livorno Ettore Squillace Greco e dal pm titolare delle indagini e poi al termine gli è stata notificata una misura di custodia cautelare.

Controradio News – “Ciascuno tornerà nel suo alloggio, i lavori sono stimati in 15 mesi. In via Accademia del Cimento dobbiamo fare lavori importanti per la qualità della vita e la sicurezza: posso comprendere i timori dei residenti ma sono irrazionale, c’è attenzione nucleo familiare per nucleo”. Lo ha detto l’assessora alla casa di Palazzo Vecchio Benedetta Albanese che ha ricevuto una delegazione di residenti degli appartamenti Erp in via Accademia del Cimento. Molti residenti si sono ritrovati sotto Palazzo Vecchio, mentre era in corso la seduta del Consiglio comunale, per protestare contro la scelta di effettuare un trasloco, seppur momentaneo, entro il 30 giugno. Tutto questo a causa di lavori di miglioramento antisismico ed efficientamento energetico.

Controradio News – Il consiglio comunale di Firenze vara, a maggioranza, la delibera che permette di installare pannelli fotovoltaici anche nell’area delle zone cuscinetto delle Ville Medicee di Castello e al Poggio Imperiale. Gli atti sulla variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico e le modifiche al regolamento edilizio sono stati discussi in aula dall’assessore al bilancio Giovanni Bettarini. Per l’assessore all’ambiente Andrea Giorgio “è uno snodo fondamentale per gli obiettivi di sostenibilità di Firenze”.