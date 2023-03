Controradio News ore 7.25 - 16 marzo 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:15 Share Share Link Embed

Controradio News – È stata confermata dalla Cassazione la condanna a 4 anni di reclusione per l’ex carabiniere Pietro Costa accusato di violenza sessuale da due ragazze americane, fatto avvenuto a Firenze il 7 novembre 2017. La Cassazione lo scorso anno ha condannato a 4 anni e 4 mesi l’ex carabiniere Marco Camuffo che insieme a Costa ha abusato le due ragazze. Il verdetto della Cassazione conferma la sentenza emessa della Corte di appello di Firenze il 5 aprile 2022. Secondo le ricostruzioni processuali, le due ragazze furono abusate tra l’androne e i piani di un palazzo del centro dove soggiornavano.

‘Continuero’ a dare il mio apporto per la citta’ per nuovi progetti, nuove iniziative, supportando una visione innovativa di Firenze’. Lo ha affermato Cecilia Del Re, ex assessora all’urbanistica del Comune di Firenze, in una conferenza stampa dopo il ritiro delle deleghe da parte del sindaco Dario Nardella. Rispondendo ai giornalisti che le chiedevano di una eventuale candidatura alle amministrative del 2024, Del Re ha precisato che ‘su questo non mi sembra sia la giornata oggi per fare riflessioni, manca tanto tempo’. L’ormai ex assessora ha aggiunto che la polemica sull’ipotesi di passaggio della tramvia da piazza Duomo ‘e’ stata un pretesto all’interno di logiche di corrente e giochi di potere’, perche’ ‘in vista del 2024 potevo essere un po’ piu’ ingombrante ‘. Controradio News –

Controradio News – Uno sciopero di due ore del personale ferroviario in Toscana è stata proclamato per oggi dalle 10 alle 12 dalle segreterie regionali dei sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fast Orsa a seguito di un’aggressione da parte di una passeggera subita da una capotreno a bordo di un convoglio, nei pressi di Pontassieve (Firenze). La protesta è stata decisa “per denunciare i troppi casi di violenza a bordo dei treni”.

Controradio News – Il primo atto del neo commissario straordinario per la Fondazione del teatro del Maggio musicale fiorentino, Onofrio Cutaia, è stato lo sblocco degli stipendi agli oltre 300 dipendenti in attesa dal 10 marzo. Così come promesso dallo stesso Cutaia arrivato ieri a Firenze, per il passaggio di consegne dall’ormai ex sovrintendente Alexander Pereira. Nel primo pomeriggio una nota del Teatro ha annunciato che il commissario ” ha affrontato per prima cosa, con la collaborazione del direttore amministrativo Enrico Peruzzi, la questione degli stipendi dei lavoratori del teatro”, dando il “via formale al mandato di pagamento, nel pieno rispetto delle leggi vigenti”.

Controradio News – Alla fine i laboratori per la festa del papà alla scuola dell’infanzia Florinda del quartiere Migliarina di Viareggio si faranno. Dopo l’assemblea di martedì pomeriggio con i genitori la dirigente scolastica Barbara Caterini ci ha ripensato e ha ripristinato l’iniziativa, spostandola però a fine mese.