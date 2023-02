Controradio News ore 7.25 - 15 febbraio 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:26 Share Share Link Embed

Controradio News – Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato venerdì 24 febbraio alle 11.30 il tavolo per la vertenza QF ( ex GKN ) di Campi Bisenzio. La riunione si terrà alla presenza della sottosegretaria, Fausta Bergamotto.

Controradio news – “Ci sono passaggi che segnano in positivo il cambiamento e la crescita culturale e sociale di un paese. La scelta unanime della commissione incarichi direttivi del Csm di designare Margherita Cassano come presidente della Corte di Cassazione è uno di questi”. Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, saluta la decisione del Csm di scegliere per la prima volta una donna per la guida della Suprema corte. “A lei le felicitazioni mie personali e di tutta la Giunta regionale toscana”.

Controradio news – Iniziato il sopralluogo a Torre (Lucca) sul luogo dell’esplosione che il 27 ottobre scorso costò la vita a tre persone: Luca Franceschi e Lyudmyla Perets, entrambi estratti morti dalle macerie, e Debora Pierini, deceduta a distanza di due settimane per le gravi ustioni. Tre i tecnici nominati dal gip, chiamati a ricostruire le cause dell’esplosione che vede, per il momento, 37 persone iscritte nel registro degli indagati della procura di Lucca.