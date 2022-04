Controradio News ore 7.25 - 14 aprile 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:25 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Un bambino di 12 anni è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo una caduta dalla bicicletta avvenuta intorno alle 17 di ieri a Certaldo, in via Stradella Vecchia. Secondo quanto appreso, il ragazzino avrebbe fatto tutto da solo e non sarebbero coinvolti altri veicoli.

Controradio news -E’ salito sul monumento e ha iniziato a segare, con un frullino, le zampe del Cavallino rampante bianco, che si trova nel mezzo del lungomare di Marina di Grosseto, monumento collocato nel 2001 dall’Amministrazione per il settantesimo anniversario del IV Stormo, a testimonianza del legame di Grosseto con l’Aeronautica militare di stanza nel capoluogo maremmano. L’uomo era già conosciuto per aver inscenato proteste di fronte al tribunale di Grosseto.

Controradio news -Estorsione e usura con l’aggravante del metodo mafioso, con queste accuse la procura di Massa Carrara ha chiesto un totale di 45 anni di condanne per sette imputati in un processo nato da un’inchiesta della Dda di Genova sulle infiltrazioni mafiose nel territorio apuano. “Noi Massa la governiamo, non la comandiamo, la governiamo”, dicevano tra l’altro gli imputati mentre venivano intercettati nelle indagini che partirono nel 2017 dopo la denuncia di un imprenditore che aveva subito minacce e ricatti per aver acquistato all’asta l’immobile di un amico del gruppo.

Controradio news -L’hotel Baglioni di Firenze, in piazza dell’Unità d’Italia, è stato evacuato ieri per un incendio sviluppatosi in una delle camere al terzo piano. Nessuna persona è rimasta ferita e, fa sapere la direzione dell’albergo, i danni sono limitati al locale interessato dalle fiamme, sviluppatesi per cause in corso di accertamento. La struttura è tornata alla piena operatività dopo circa un’ora.

Controradio news -Ottomila tifosi sono accorsi allo stadio ‘Franchi’ per assistere ieri pomeriggio all’allenamento della Fiorentina, che la società, d’accordo con l’allenatore Vincenzo italiano, ha deciso di far svolgere a porte aperte. Alcuni tifosi hanno acceso anche fumogeni viola e uno di questi ha causato, nel mezzo della Maratona, un principio

d’incendio subito spento dai vigili del fuoco. La situazione è tornata immediatamente sotto controllo e i sostenitori viola hanno ripreso il loro posto.

Controradio news -Terminata, dopo otto giorni di protesta sul tetto , l’occupazione dello stabile di viale Corsica a Firenze. L’edificio era stato sgomberato nelle scorse settimane, ma successivamente in tre erano riusciti a entrarvi di nuovo, accampandosi sul tetto con una tenda e sacchi a pelo. Ieri pomeriggio i tre sono scesi. La polizia li ha denunciati per i reati di violazione dei sigilli e occupazione abusiva di edifici. Sempre ieri alcuni di coloro che vivevano nell’edificio di viale Corsica prima dello sgombero hanno occupato un condominio in via del Ponte di Mezzo, nella stessa zona di Firenze.