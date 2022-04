Sgomberata palazzina di Corsica 81: occupazione si sposta in Via del Ponte di Mezzo

Sgomberata la palazzina in Viale Corsica, 81. Alle 18,30 è sceso anche l’ultimo ragazzo che da nove giorni occupava, assieme ad altri due lo stabile. Adesso è stata occupata un’altra palazzina sfitta in Via del Ponte Di Mezzo.

Nella notte il Comitato Corsica 81 ha occupato un’altra palazzina in via Del Ponte di Mezzo, 32, di fatto, spostando l’occupazione da uno stabile all’altro. Nel pomeriggio, infatti, con la collaborazione delle forze dell’ordine, lo stabile in Viale Corsica è stato smantellato dall’occupazione dei tre ragazzi. Due ragazzi e una ragazza da nove giorni erano saliti sul tetto per protestare contro lo sgombero del 15 marzo scorso. Quel giorno un solo ragazzo era rimasto sul tetto, fatto poi scendere la sera stessa.

In questi nove giorni gli occupanti sono stati controllati sempre dalla polizia e dai vigili del fuoco. A terra, all’incrocio della via, un cordone di persone che erano parte del Comitato si erano posizionate a sostegno dei ragazzi sul tetto.

Il ritorno a terra si è svolto senza problemi con le forze dell’ordine che hanno accompagnato uno per uno i tre occupanti che si sono ricongiunti agli atri loro compagni per poi entrare anche loro nello stabile in via del Ponte di Mezzo, 32. Al momento di far scendere il terzo ed ultimo ragazzo le forze dell’ordine sono salite sul tetto e hanno portato a terra la tenda e il baule.

Il rapporto con il quartiere, dunque, prosegue e stando alle dichiarazioni dei ragazzi del Comitato, l’occupazione nuova vuole prendere le mosse da quella appena conclusa in Viale Corsica. In questi dieci anni il Comitato Corsica 81 ha riadeguato un’area cani, istituito un rapporto con il quartiere attraverso una biblioteca e corsi per i bambini.

Questo un momento dello sgombero.