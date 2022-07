Controradio News ore 7.25 - 13 luglio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:09 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – In poche ore sono circa 4.250 le prenotazioni per la quarta dose di vaccino anti Covid fatte sul portale regionale della Toscana da over 60 e fragili over 12. Le prenotazioni sono state aperte intorno alle ore 18 di ieri . In particolare, secondo quanto spiega Andrea Belardinelli, direttore del settore sanità digitale e innovazione della Regione Toscana, 600 prenotazioni circa sono di fragili e oltre 3.600 degli over 60. Le somministrazioni sono in programma a partire dal 14 luglio.

Controradio news – La causa delle perduranti maleodoranze di gas avvertite all’aperto da due giorni in alcuni quartieri sud di Livorno fino al litorale della provincia, a Rosignano, a Cecina, a Vada, per un fronte di 25 km, sarebbe da attribuire a navi tanker che trasportano greggio. A sostenerlo è Arpat che segnala come sia stata individuata in mare la possibile causa.

Controradio news – Dall’Egitto è arrivato a Pisa e si è presentato al corpo di guardia della questura toscana in cerca di aiuto. Un quindicenne sbarcato in Sicilia fra le masse di clandestini che attraccano sulle coste e senza documenti, è stato aiutato da una poliziotta. L’adolescente, privo di parenti e conoscenti in Italia, dopo essere stato rifocillato, fotosegnalato e portato all’ospedale di Cisanello per un controllo medico, è stato preso in carico da una struttura di accoglienza per minori gestita da una onlus nel Pisano.

Controradio news – Avrebbero messo a segno una truffa da 800.000 euro ai danni di ChiantiBanca, banca di credito cooperativo, e poi trasferito il denaro sui propri conti correnti e a società commerciali inattive. Così, la guardia di finanza ha eseguito, tra Firenze Roma e Milano, quattro misure cautelari e disposto il sequestro di oltre mezzo milione di euro. Agli arresti domiciliari due amministratori di fatto della Balmoral Estate srl, “società risultata di fatto inattiva”, i quali secondo l’accusa sono gli ideatori della ‘stangata’.

L’ospedale di Piombino (Livorno) protagonista nella rete aziendale Toscana nord ovest per aver gestito un complesso percorso di donazione concluso col trapianto d’organo di quattro giovani pazienti in lista d’attesa per una grave insufficienza d’organo, tra questi anche due giovani di 24 e 27 anni d’età. “