Controradio News ore 7.25 – 13 giugno 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Sparatoria a Firenze ieri nel primo pomeriggio, all’interno di uno palazzo in via Baracca. Due uomini avrebbero esploso colpi d’arma da fuoco l’uno contro l’altro. Entrambi sono ora ricoverati all’ospedale Careggi. Uno di loro versa in gravi condizioni. E’ quanto si apprende dai Carabinieri che sono intervenuti. La sparatoria sarebbe avvenuta nelle scale condominiali. Sono in corso le indagini.

Controradio news – Proseguono i rilievi tecnici sull’Appennino tosco-emiliano nella zona in cui sabato è stato localizzato l’elicottero precipitato giovedì per motivi ancora da chiarire e nel cui schianto sono morte tutte le persone a bordo, pilota e sei passeggeri. L’area interessata, posta sotto sequestro, è un canalone del monte Cusna, località Villa Minozzo (Reggio Emilia), a circa 1.900 metri d’altitudine. Il fascicolo aperto, passato da Lucca a Reggio per competenza, è per disastro colposo e omicidio colposo. Al momento a carico di ignoti.

Controradio news – Tra i quattro ragazzi, tutti di Grosseto, rimasti feriti in un incidente verificatosi sabato notte a Castiglione della Pescaia – due le auto coinvolte – c’è Damiano Rosichini, 19 anni, tra gli atleti azzurri che l’ottobre scorso in Brasile hanno vinto il campionato mondiale di beach tennis under 18 a squadre. Rosichini è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena dove è ricoverato in rianimazione. Riguardo alla dinamica tra le ipotesi al vaglio c’è che l’auto con i quattro feriti a bordo, potrebbe aver fatto inversione a ‘U’ venendo urtata dall’auto condotta dal 24enne che sopraggiungeva.