Controradio News ore 7.25 – 13 gennaio 2023

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Il gip del tribunale di Pisa ha sciolto la riserva e disposto la custodia cautelare presso la struttura psichiatrica dell’ospedale Santa Maria Nuova di Firenze per il 25enne fiorentino che nei giorni scorsi è fuggito da uno studio psichiatrico privato e aggredito senza apparente motivo un medico pisano 74enne, picchiandolo furiosamente, causandone la morte per le ferite riportate. Lo si apprende da ambienti investigativi. Il giudice ha dunque accolto le istanze della difesa del 25enne che aveva richiesto la custodia presso una struttura sanitaria. Il pm ne aveva chiesto invece la custodia in carcere. Il giovane è accusato di omicidio volontario e lesioni gravi nei confronti di un secondo uomo, rimasto ferito e intervenuto a difesa dell’anziano.

Controradio news – La giunta comunale di Pisa ha approvato su proposta del sindaco Michele Conti, una delibera immediatamente eseguibile per revocare l’intitolazione di una strada a Giovanni D’Achiardi, il rettore fascista che nel 1938, applicando le leggi razziali, cacciò dall’università pisana 200 tra docenti e studenti ebrei. Diventerà via Giusti tra le Nazioni.

Controradio news – Non ci sarà la revisione del processo per Francesco Schettino, l’ex comandante della Concordia condannato a 16 anni di reclusione per il naufragio al Giglio della nave da crociera, di cui proprio oggi ricorre l’11/o anniversario. La Cassazione ha respinto il ricorso contro l’ordinanza della corte d’appello di Genova che a febbraio scorso aveva respinto al richiesta di riaprire il processo.

Controradio news – In relazione ai problemi registrati in borgo San Frediano, dove a dicembre si è prima aperta una buca in strada e poi sono state rilevate crepe in alcuni palazzo e il crollo di una trave “per ora abbiamo mandato in deviazione tutti i bus. Poi vedremo, di certo una volta terminati i lavori su ponte Vespucci una serie di linee torneranno lì, alleggerendo il traffico su borgo San Frediano dove fino ad adesso passavano linee forti, come il 6”. Lo ha detto l’assessore alla mobilità di Palazzo Vecchio Stefano Giorgetti, a margine di un incontro sulla tramvia nel Quartiere 2.

Controradio news – La richiesta di far acquistare allo Stato il Castello di Sammezzano che si trova nella frazione di Leccio del comune di Reggello (Firenze) “è compatibile, in linea di principio, con il generale indirizzo adottato dal Ministero sin dall’insediamento del Governo in carica; un indirizzo affermato con riferimento al caso di Villa Verdi a Sant’Agata di Villanova sull’Arda”. Lo ha detto il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, rispondendo nell’Aula del Senato a un’interrogazione del senatore Dario Parrini (Pd).