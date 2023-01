Morto anziano aggredito a Pisa

By

Pisa, dichiarato in serata il decesso del 74enne aggredito lunedì pomeriggio in centro a Pisa da un 25enne fiorentino che si era allontanato da uno studio psichiatrico dove era stato accompagnato dal padre per una visita.

Alle 13 di mercoledì era stata avviata la procedura per morte cerebrale dell’anziano, Piero Orsini, rimasto vittima, così la polizia, “di un raptus di estrema violenza e senza alcun motivo”.

Le condizioni del 74enne erano apparse subito molto gravi. Per l’aggressore, piantonato in ospedale dove è ricoverato in psichiatria, domani si svolgerà l’udienza di convalida dell’arresto.

L’aggressione è avvenuta senza apparenti motivi. Il giovane ha incrociato l’anziano per strada, a pochi metri dall’ambulatorio, e gli ha sferrato un pugno violentissimo prima di accanirsi su di lui con altri pugni e calci alla testa.

Dopo una breve fuga è stato fermato dai poliziotti con l’aiuto dei cittadini e del padre del 25enne, che ha contribuito a placare la furia del figlio.