Controradio News ore 7.25 – 13 aprile 2022

Controradio news – Due mezzi che non riuscivano a incrociarsi a causa della carreggiata troppo stretta sarebbero stati il motivo scatenante della lite fra pensionati al termine della quale un anziano ha sparato a un vicino di casa, parente alla lontana. E’ successo a San Cassiano di Controne, frazione del comune di Bagni di Lucca (Lucca). L’84enne risulta in regola con il permesso di detenzione di armi. Sono in corso altri accertamenti su quanto accaduto. Il ferito non corre pericolo di vita.

Controradio news – Accertamenti della polizia a Lucca per l’aggressione in casa a una donna di 74 anni residente nella provincia. L’anziana è stata ricoverata all’ospedale del capoluogo proprio per le ferite riportate nell’assalto subito all’interno della sua abitazione. Sempre secondo quanto si apprende, la polizia ha raccolto la denuncia della famiglia dell’anziana e iniziato a ricostruire la vicenda per risalire al responsabile, o ai responsabili, della violenza.

Controradio news – La procura di Firenze è in attesa di visionare l’esposto dei due passanti, un ragazzo e una ragazza, che il 5 aprile hanno ripreso in un video, poi diffuso in rete nei giorni successivi, le fasi del fermo per l’identificazione di un venditore ambulante, immobilizzato a terra da vigili urbani in abiti civili nei pressi di Ponte Vecchio. I firmatari del documento chiedono ai pm di valutare se il comportamento tenuto dai vigili sia stato corretto. Secondo quanto appreso, una volta visionato l’esposto, la procura potrebbe aprire un fascicolo sul caso. Controradio news – Si terrà sabato prossimo un corteo di protesta a Firenze rispetto alle modalità del fermo avvenuto nei confronti del cittadino senegalese. La conferma della manifestazione in una nota di Potere al popolo di Firenze, tra le sigle che aderiscono all’iniziativa e già presente ieri al presidio organizzato sotto Palazzo Vecchio a cui hanno preso parte anche Firenze Città Aperta, Partito della Rifondazione Comunista e Sinistra Progetto Comune. Il corteo vuole essere una manifestazione unitaria insieme alla comunità senegalese.

Controradio news – Follonica (Grosseto) è il primo Comune tra i dieci che la Regione Toscana ha ritenuto finanziabili per l’utilizzo dei fondi europei della programmazione Ue 2021-2027, con il progetto di riqualificazione dell’area ex fonderia Ilva. Lo evidenzia il Comune di Follonica con una nota. “La proposta progettuale, che adesso verrà inviata

a Bruxelles, ha un costo totale di 10 milioni di euro, di cui il 20 percento viene coperto dalla quota di cofinanziamento da parte del Comune.

Controradio news – Sciopero e presidio oggii dalle ore 11 in piazza Duomo a Firenze per i lavoratori di Mondadori in segno di protesta contro la chiusura della sede nel capoluogo toscano con trasferimento a Milano di 37 addetti. L’iniziativa coincide con l’incontro delle controparti al tavolo di crisi della Regione Toscana.