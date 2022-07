Controradio News ore 7.25 - 11 luglio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:08 Share Share Link Embed

Controradio news – In uno scontro stradale fra un’auto e una moto ad Anghiari (Arezzo) è morto un motociclista di 40anni del posto. L’incidente è accaduto in via della Battaglia. Il motociclista, nell’impatto, è stato sbalzato a circa 30 metri di distanza. Nonostante ripetuti e prolungati tentativi di rianimare il ferito, i sanitari hanno dovuto constatare il decesso.

Controradio news – Un bambino di 12 anni è caduto in un dirupo, poi è stato tratto in salvo e trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena in codice giallo. È accaduto presso l’area naturalistica di Sasso Simone nel comune di Sestino (Arezzo). Il bimbo, residente nel Cesenate, era impegnato in un’escursione quando è caduto. Sul posto l’elisoccorso Pegaso.

Controradio news – Sono proseguite anche nel pomeriggio di ieri le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco da parte degli abitanti per segnalare forte odore di gas nella parte sud della provincia di Livorno ma al momento la causa non è stata accertata da parte delle autorità che proseguono le ispezioni sul territorio. Nelle ore sono continuate ad arrivare segnalazioni da altre località del litorale rispetto alle precedenti, tra cui Vada e Marina di Cecina. Decine e decine le telefonate, provenienti da punti diversi della fascia costiera, con cui i cittadini dicevano di sentire un forte odore di gas senza spiegarsene la provenienza.

Controradio news – Incendi in Toscana anche nella giornata di ieri. Uno ha colpito nel pomeriggio il versante pisano del Monte Serra, il fuoco è partito intorno alle 17 dalla strada provinciale 56 di Calci (Pisa). Grazie all’avvistamento di fumo e all’immediata verifica attraverso le telecamere della sala operativa antincendio boschivo del Comune, gli operai forestali insieme a squadre di volontari sono subito accorsi sul posto limitando il propagarsi delle fiamme. Altri incendi a Lucca e provincia. Sopra la Versilia ce n’è stato uno di sterpaglie a Massarosa dove alle squadre di terra si è unito un elicottero Aib della Regione. Infine, un altro rogo si è sviluppato a Chiatri, nel comune di Lucca.

Controradio news – Un grembiule per combattere gli stereotipi di genere. Dal prossimo anno i bimbi della scuola materna dell’istituto comprensivo Salutati-Cavalcanti di Buggiano (Pistoia) indosseranno un grembiule giallo senza distinzione tra alunni maschi e femmine. Lo ha stabilito con una circolare il dirigente scolastico Alessandro Paone recependo una precedente delibera del consiglio dei docenti.