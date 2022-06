Controradio News ore 7.25 -1 giugno 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Un 18enne morto, un altro giovane ferito in modo molto grave in un incidente in Garfagnana con una motocicletta su cui erano a bordo entrambe. Così, secondo prime informazioni, uno schianto mortale sulla strada avvenuto stasera nel comune di Fosciandora, nei pressi del santuario della Madonna della Stella. Il ferito è stato ricoverato dal 118 con l’elisoccorso all’ospedale Cisanello di Pisa. Sul posto anche i carabinieri. Accertamenti in corso. Secondo quanto appreso il sindaco di Fosciandora Moreno Lunardi è andato di persona nel luogo dell’incidente. I due ragazzi sarebbero della zona.

Controradio news – La procura della Repubblica di Firenze ha aperto un fascicolo ‘esplorativo’, senza indagati, sulle presunte spese illegittime del soprintendente del Maggio Musicale Fiorentin o Alexander Pereira. Gli inquirenti raccoglieranno elementi per stabilire se siano stati commessi reati. In via preliminare dovranno inquadrare la natura giuridica dell’ente. Già nei tempi scorsi la procura regionale della Corte dei Conti aveva avviato due indagini, la prima dopo un esposto su alcuni rimborsi non dovuti; l’ultima dopo un’interrogazione a Comune e Regione di Fdi su 60mila euro spesi da Pereira con carta di credito aziendale.

Controradio news -La procura di Massa Carrara ha chiesto il rinvio a giudizio per cinque persone accusate di crollo colposo e lesioni personali colpose per il crollo del ponte di Albiano Magra dell’8 aprile 2020. Il processo è stato chiesto per cinque persone, tra dipendenti di Anas e della Provincia di Massa Carrara indagati nella vicenda riguardo alla manutenzione e alle condizioni di sicurezza del manufatto. Nel crollo rimasero ferite due persone che stavano transitando.

Controradio news – Castagneto Carducci (Livorno) in lutto per la scomparsa del conte Manfredi della Gherardesca, deceduto a 60 anni. Fratello minore di Sibilla e Gaddo della Gherardesca, era appena rientrato a Castagneto dall’estero. E’ stato trovato morto nella sua camera da letto.

Controradio news – La Regione Toscana parteciperà il 2 giugno a varie celebrazioni per il 76esimo anniversario della Repubblica Italiana. Il governatore Eugenio Giani sarà, insieme alle altre autorità e con il Gonfalone della Regione, in piazza dell’Unità, a Firenze, per la tradizionale deposizione della corona ai Caduti di tutte le guerre (ore 10). Successivamente parteciperà alla seduta solenne del Consiglio comunale, a Firenze, durante il quale verrà consegnato il premio “Firenze 2020” al sistema di Protezione civile