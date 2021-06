Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 7 giugno 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:56 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

Controradio Infonews: era una escursionista esperta, Chiara Galligani, 45 anni, nata a Pescia e residente a Chiesina Uzzanese, vittima di un incidente di montagna: è morta dopo essere precipitata per circa 300 metri dalla cresta dello Spallone sul monte Sagro (Massa Carrara). La donna faceva parte della sezione di Pescia del Cai e secondo quanto appreso si trovava da qualche giorno sulle Apuane.

Un bambino di 6 anni è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Meyer a Firenze dopo essere finito contro un’auto in sosta mentre era in bicicletta. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30 di ieri a Pontassieve. Percorrendo la strada in discesa avrebbe perso il controllo della bici andando a urtare una vettura parcheggiata e battendo la testa.

Controradio Infonews: Al via le vaccinazioni ‘d’azienda’, con l’apertura dei primi hub dedicati. A Sesto Fiorentino (ore 9, Villa Ragionieri) si vaccineranno i dipendenti di Unicoop Firenze. Alle 15 un secondo hub aziendale apre presso la Eli Lilly, sempre a Sesto Fiorentino. Ad entrambi gli appuntamenti interviene Eugenio Giani. Sul fronte delle agende si aprono le prenotazioni riservate agli over 16 fino ai ventinovenni, di due anni in due anni ogni giorno fino a giovedì. Si inizia con il 1992 e 1993.

Convegno online di presentazione del VII Rapporto sull’Economia Artigiana in Toscana realizzato dall’Osservatorio Ebret . Introduce i lavori il presidente dell’Ebret, Mario Catalini. Diretta sui canali online di Controradio.