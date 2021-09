Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 6 settembre 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:08 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

Controradio Infonews – Due fratelli di 44 e 54 anni, sono stati accoltellati sulla marina di Torre del Lago, nel comune di Viareggio (Lucca) presumibilmente, fa sapere una nota

della questura di Lucca, da un uomo che poi è fuggito. Secondo quanto spiegato dal 44enne agli agenti intervenuti l’aggressione sarebbe nata da una lite per futili motivi. Sono in corso indagini per risalire all’autore dell’accoltellamento. In base a quanto reso noto, per il più grande dei due fratelli, colpito al torace, al momento è di 15 giorni la prognosi fatta in ospedale dove sono stati portati entrambi.

Controradio Infonews – Ha inviato un passeggero a indossare la mascherina sul treno, capotreno colpito al volto con un pugno. E’ accaduto sul treno Firenze-Livorno: il ferroviere è stato poi medicato al pronto soccorso dell’ospedale Torregalli di Firenze (codice verde), l’aggressore è riuscito a far perdere le sue tracce una volta che il convoglio è arrivato alla stazione di Lastra a Signa (Firenze). E’ quanto riferiscono i carabinieri che sono intervenuti intorno ieri mattina alla stazione.

I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti ieri pomeriggio per l’incendio di quattro autovetture parcheggiate all’interno di un piazzale, in viale Etruria a Firenze. Non si segnalano persone coinvolte e le cause dell’evento sono da accertare.

Controradio Infonews – Alcuni giorni fa un volantino con minacce lasciato davanti alla sua abitazione, ora le gomme dell’auto squarciate. E’ quanto accaduto a un prete nell’Aretino, don Daniele Leoni, parroco di Pozzo della Chiana, frazione di Foiano della Chiana dove è avvenuto il danneggiamento della vettura, reso noto dallo stesso religioso durante la messa. In corso indagini per risalire agli autori e alle cause delle azioni intimidatorie.

E’ sotto controllo la situazione per quanto riguarda l’incendio boschivo sviluppatosi in località Ponticelli, nel comune di Reggello (Firenze) . Lo rende noto la

Regione Toscana spiegando che comunque proseguono gli sganci dagli elicotteri per la bonifica, in particolare sui costoni rocciosi difficilmente raggiungibili da terra. Secondo una stima provvisoria, l’area interessata dalle fiamme è estesa circa 5 ettari.

Un incendio si è sviluppato ieri pomeriggio vicino al lungomare di Torre del Lago (Lucca). Le fiamme, si spiega dalla Regione in base a quanto

reso noto dalla sala operativa della Protezione civile regionale, sono partite intorno alle 15.45 e hanno interessato prima la sterpaglia retrostante la spiaggia per poi propagarsi al bosco.



scorsa. E’ la terza settimana consecutiva di calo”. ^ E’ quanto rileva il presidente del Consiglio regionale toscano Antonio Mazzeo che in un post su Fb sottolinea anche che l’indice RT “è

tornato sotto l’1 (valore che indica che la pandemia è in regressione), a 0,99, e la Toscana è una delle 4 regioni italiane che secondo il report dell’Iss ha una classificazione

complessiva del rischio ‘bassa'”.Al Giardino di Boboli ore 15:15 ‘Tra selva e stelle. Personaggi della Commedia di Dante a Boboli’, spettacolo, prodotto dalle Gallerie degli Uffizi e Archètipo. In scena i personaggi della Divina Commedia, 36 soste con installazioni d’arte e performance di 77 attori per la regia di Riccardo Massai. (ultimo ingresso alle ore 17:30-accesso da Palazzo Pitti). “Per la terza settimana consecutiva calano i contagi, scendendo a 3457 casi settimanali, oltre 700 in meno rispetto ai 4183 della settimanascorsa. E’ la terza settimana consecutiva di calo”. ^ E’ quanto rileva il presidente del Consiglio regionale toscano Antonio Mazzeo che in un post su Fb sottolinea anche che l’indice RT “ètornato sotto l’1 (valore che indica che la pandemia è in regressione), a 0,99, e la Toscana è una delle 4 regioni italiane che secondo il report dell’Iss ha una classificazionecomplessiva del rischio ‘bassa'”.Al Giardino di Boboli ore 15:15 ‘Tra selva e stelle. Personaggi della Commedia di Dante a Boboli’, spettacolo, prodotto dalle Gallerie degli Uffizi e Archètipo. In scena i personaggi della Divina Commedia, 36 soste con installazioni d’arte e performance di 77 attori per la regia di Riccardo Massai. (ultimo ingresso alle ore 17:30-accesso da Palazzo Pitti).

Salone dei Duecento – Palazzo Vecchio ORE 15:30 Conferenza stampa sull’arrivo delle famiglie afgane e delle calciatrici di Herat a Firenze.

A Prato in piazza del Comune ore 18:30 Manifestazione indetta da Si Cobas per anniversario Liberazione di Prato e per vertenza Texprint. Annunciata

anche la presenza di lavoratori della Gkn.