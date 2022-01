Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 5 gennaio 2022

CONTRORADIO INFONEWS – Già da oggi 5 gennaio, circa 64mila positivi toscani (non ancora tracciati) riceveranno un sms contenente un link cui collegarsi, per comunicare il proprio stato di salute, rispondendo a 4 domande. La fine dell’isolamento sarà poi comunicata in automatico tramite email.

CONTRORADIO INFONEWS – Per prenotare il tampone, invece, basterà inserire il codice di riferimento della prescrizione medica sul portale “prenota tampone” e automaticamente il sistema indicherà le opzioni di prenotazione, a seconda che il cittadino sia sintomatico o asintomatico. Per velocizzare l’esecuzione del tampone antigenico saranno messi a disposizione farmacie con percorsi preferenziali riservati alle persone con prescrizione medica; ambulatori del proprio medico o pediatra di famiglia; sedi del volontariato accreditato. A breve sarà emanata un’ordinanza, per disciplinare la semplificazione della fine dell’isolamento e del tracciamento, e per potenziare l’offerta dei tamponi.

CONTRORADIO INFONEWS – Un’agente di polizia penitenziaria del carcere fiorentino di Sollicciano e’ rimasta contusa dopo che una detenuta le ha chiuso contro la porta blindata della cella, colpendola a una mano. L’episodio, avvenuto lunedì sera intorno alle 21, e’ stato reso noto dal segretario del sindacato Sappe Toscana Pasquale Salemme. Il 2 gennaio scorso sempre a Sollicciano un agente della penitenziaria era stato aggredito da un detenuto che non voleva venisse chiusa la porta della cella.

CONTRORADIO INFONEWS – Avrebbe messo a segno cinque furti in altrettanti negozi in poche ore, lo scorso novembre a Firenze dopo essere entrato sfondando le vetrine o forzando le porte d’ingresso. Per questo un 23enne e’ stato arrestato dai carabinieri, in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere. Il giorno dopo i furti il giovane, fermato per un controllo a Poggibonsi (Siena), era stato trovato in possesso di alcuni tablet e cellulari risultati poi rubati proprio nei negozi.

A Firenze arriva il ‘tree sitting’, presa in carico degli abeti usati per Natale per farli vivere e crescere nel parco di Poggio Valicaia di Scandicci (Firenze). Chi vorra’ potra’ poi riprendere il suo albero il prossimo dicembre. Il servizio partira’ il 16 gennaio quando, dalle 8 alle 14, all’Eco-centro di San Donato, si potra’ portare la propria pianta: info www.treesitting.it

Piogge e temporali, con possibili nevicate sopra i 600 metri, sono in arrivo per oggi 5 gennaio. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo valido dalle 10 alle 18.