Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 4 gennaio 2022

CONTRORADIO INFONEWS – Incidente mortale ieri poco prima delle 13 a Firenze in viale Petrarca all’altezza di piazza Tasso. Coinvolti un mezzo compattatore di Alia e un pedone, un uomo di 82 anni, che sarebbe deceduto sul posto. Intervenuti la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco oltre ai mezzi del 118. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, la circolazione è stata prima interrotta nei due sensi poi riaperta parzialmente. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Municipale.

CONTRORADIO INFONEWS – Un incendio in una palazzina di due piani in località Pian D’usciano a Palazzo del Pero, frazione del comune di Arezzo, si è sviluppato ieri intorno alle 17.50. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del servizio d’emergenza assieme ai vigili del fuoco. Un giovane di 18 anni, residente un appartamento, è stato soccorso per intossicazione da fumo ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Arezzo. Per i rilievi è intervenuta la polizia.

CONTRORADIO INFONEWS – Anche la Toscana rischia la zona gialla. La pandemia ora e’ nella sua fase acuta, quindi questo dipendera’ dai numeri che accertera’ giovedi’ prossimo il Cts. Intanto, secondo quanto affermato da Mauro Pistello, direttore dell’unita’ operativa di virologia dell’Aou Pisana “per quanto riguarda la realta’ toscana, tutti i nuovi casi sono causati da variante Omicron”. Sul fronte vaccini aprono nuovi hub aziendali per la somministrazione della terza dose: dal 10 gennaio operative tre sedi, presso la Eli Lilly di Sesto Fiorentino (Firenze), Confindustria Toscana Nord a Montecarlo-Lucca e la fabbrica Solvay a Rosignano in provincia di Livorno.

Focolaio nella residenza sanitaria assistenziale “Pia Casa” di Lucca dove 15 ospiti sono risultati positivi al Covid. Lo rende noto il Comune di Lucca assieme all’Azienda USL Toscana nord ovest e al concessionario della struttura Pro.ges. Il centro diurno della Pia Casa e’ stato chiuso in via precauzionale e il personale dirottato a supporto della Rsa.

L’Opera di Santa Maria del Fiore informa che le telecamere di sorveglianza hanno filmato nella notte del primo dell’anno, quattro giovani (di cui al momento non si conosce l’identità, ma i cui volti sono ben visibili) i quali si sono introdotti nel presepe sul sagrato del duomo di Firenze per fotografarsi in varie pose goliardiche tra le statue, causando la rottura di quattro dita del piede destro della statua in terracotta del Bambin Gesù. L’Opera di Santa Maria del Fiore ha sporto denuncia ai Carabinieri che hanno avviato le indagini.

Il Comune di Greve in Chianti (Firenze) ha esposto denuncia contro ignoti per un grave danneggiamento subito al cimitero di campagna della località Casole. Cancelli spalancati, porte forzate, tombe vandalizzate e suppellettili e ornamenti bruciati. E’ “l’inaccettabile scenario” dichiara il sindaco, che l’amministrazione comunale di Greve in Chianti si è trovata davanti negli ultimi giorni dell’anno a seguito della segnalazione di una cittadina.