Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 30 agosto 2021

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

CONTRORADIO INFONEWS – Da oggi tutti coloro, senza limite di età, che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid possono recarsi, senza prenotazione, nei punti vaccinali dell’Asl Toscana Centro. E’ quanto è stato deciso nei giorni scorsi dalla Regione Toscana. Con questa nuova iniziativa, tra l’altro, sarà permesso anche agli over 60 di potersi far somministrare Pfizer o Moderna e non più solo AstraZeneca come accaduto fino a oggi.

E’ possibile accedere agli hub senza prenotazione tutti i giorni nella fascia oraria dalle ore 9 alle ore 20. All’hub dei Gigli l’accesso open è possibile nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 21. Questo tipo di offerta aggiuntiva è condizionata in base alle disponibilità di dosi presenti e si aggiunge alla possibilità di accedere alla vaccinazione tramite prenotazione sul portale regionale. La tipologia di vaccino somministrato sarà Pfizer o Moderna secondo le disponibilità presenti. Al fine di evitare assembramenti agli ingressi l’Azienda sanitaria ricorda di presentarsi con la modulistica già compilata e firmata per tutte le fasce di età.

Enrico Letta ha annunciato su twitter il simbolo per le suppletive nelle province di Siena e Arezzo. “Scelto – scrive – per privilegiare #allargamento e spirito di #coalizione” per la corsa nel collegio Toscana 12, Siena e Arezzo. Il disegno non contiene nessun richiamo al partito del segretario, caratterizzato dalla scritta bianca ‘Con Enrico Letta’ all’interno di un cerchio rosso.

CONTRORADIO INFONEWS – L’assessora alla Cultura della memoria della Regione Toscana Alessandra Nardini ha partecipato ieri alle commemorazioni organizzate dal comune di Pelago (Firenze) assieme all’Anpi locale per il 77/o anniversario degli eccidi nazifascisti di Lagacciolo, Podernovo e Consuma. Il 25 e 26 agosto del 1944, alcuni soldati nazisti in ritirata uccisero barbaramente 19 civili, tra cui anche bambini. “È necessario ricordare quell’orrore per non dimenticare l’abisso delle pagine più buie e vergognose dalla nostra storia, per costruire un futuro diverso, di pace”. Ha preso poi la parola anche un rappresentante del Collettivo di fabbrica di Gkn.

E’ attesto per domani l’incontro sulla procedura di licenziamento collettivo avviata dalla Gkn Driveline Firenze Spaconvocato dal ministero del Lavoro, d’intesa con i competenti uffici della Regione Toscana e dell’Agenzia regionale per l’impiego Arti.

CONTRORADIO INFONEWS – Operazione Scudo Verde a Firenze. 81 telecamere anti inquinamento per fotografare e multare le auto più vecchie a cui sarà vietata la circolazione. Appalto da 4,4 milioni ed a fine settembre la gara per assegnare i lavori. Se i tempi saranno rispettati il progetto sarà operativo a gennaio 2023

CONTRORADIO INFONEWS – “Fiom in festa 2021”: da mercoledì 1° settembre a sabato 4 settembre a Firenze, presso il Circolo Rondinella del Torrino in Lungarno Soderini 2, si svolgerà la festa della Fiom Cgil fiorentina. Quattro giorni di dibattiti con ospiti importanti (tra cui Maurizio Landini, Francesca Re David, Alessandro Barbero, Dario Nardella, Tomaso Montanari e tanti altri), musica, cultura, per parlare di lavoro, territorio, industria, sociale, vertenze, mobilitazioni, antifascismo.