Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 3 novembre 2021

CONTRORADIO INFONEWS – Accoltellamento fra due persone a Carrara: l’autore è stato individuato a Marina di Carrara e denunciato per tentato omicidio. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri. Il ferito è un uomo di 37 anni originario del Marocco. Secondo gli investigatori la violenta lite sarebbe iniziata a casa di un suo connazionale di 31 anni per questioni personali. L’esatta dinamica degli eventi è ancora in corso di ricostruzione. La vittima non sarebbe in pericolo di vita ma rimarrà ricoverato in ospedale.



CONTRORADIO INFONEWS – E' in viaggio in queste ore da Varsavia (Polonia) verso Firenze, dove sarà ricoverato all'ospedale di Careggi, il ragazzo di Scandicci che ha riportato traumi al volto dopo essere stato picchiato violentemente da una gang fuori da una discoteca la notte fra venerdì e sabato insieme ad altri sei connazionali, tutti residenti a Scandicci.Il giovane, l'unico che era ancora rimasto ricoverato in ospedale a Varsavia, rischia di perdere un occhio. I familiari avevano fin da subito manifestato la volontà di farlo operare in Italia.CONTRORADIO INFONEWS – "Indicazioni operative" alle aziende sanitarie per contenere la spesa e recuperare 150milioni, variazioni al bilancio di previsione 2021 per 66milioni, 53milioni di contributi in conto capitale, 70milioni di fondi nazionali per lo sviluppo e la coesione. E' questa la 'manovra' della Toscana per recuperare l'equilibrio economico in sanita'. La portata dell'operazione è stata descritta dall'assessore Simone Bezzini con una comunicazione al Consiglio regionale

CONTRORADIO INFONEWS – Il Servizio sanitario regionale riceve una valutazione generale largamente positiva dai cittadini toscani. Lo dice un sondaggio di Swg, commissionato dal gruppo Pd in Consiglio regionale. I 3/4 (76%) dei cittadini esprimono soddisfazione. Un dato migliore di quello medio nazionale relativo al Servizio sanitario nazionale, che ha ottenuto (ottobre 2021) una valutazione positiva da parte del 70% dei cittadini.

Sono stati riuniti in un unico processo i due procedimenti che vedono imputati i genitori dell’ex premier Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli.Gli imputati del filone principale, oltre a Tiziano Renzi e Laura Bovoli, sono 14, tra amministratori, componenti dei cda delle cooperative e imprenditori. Prossima udienza il 16 novembre.