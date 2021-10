Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 29 ottobre 2021

CONTRORADIO INFONEWS – Il tribunale di Firenze ha assolto dall’accusa di abuso d’ufficio, “perché il fatto non sussiste”, i sette imputati, all’epoca dei fatti tutti dipendenti del Comune, nel processo su presunte irregolarità nelle procedure di manutenzione del patrimonio arboreo del capoluogo toscano. Per tutti è stata dichiarata prescritta l’accusa di distruzione o deturpamento di bellezze naturali.

Firenze è l’unica città italiana presente nel Best in Travel 2022 di Lonely Planet . Intanto il sindaco di Firenze annuncia una proposta di legge di iniziativa popolare con l’obiettivo di salvare l’identità dei centri storici delle città italiane. La raccolta di firme inizierà a gennaio e coinvolgerà i sindaci, prima di tutto delle città d’arte.

“Il problema – spiega il movimento – sono le linee guida stabilite per la quarantena che il Cts non ancora ha potuto cambiare a causa del Garante della Privacy”.

CONTRORADIO INFONEWS – Tre classi in quarantena al liceo scientifico Castelnuovo di Firenze per un professore risultato positivo al Covid. Lo fa sapere il comitato di genitori e insegnanti ‘Priorità alla Scuola’.

La Toscana si mobilita dopo il no al Ddl Zan. Per domani, sabato, alle 15 è previsto un sit-in davanti al coordinamento provinciale di Italia Viva a Firenze, promosso dall’associazione “ Love My Way”. A seguire alle 16 si riuniranno in piazza della Repubblica gruppi arcobaleno non solo fiorentini ma di tutta la regione.