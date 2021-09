Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 28 settembre 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:15 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

CONTRORADIO INFONEWS – Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha decreto lo stato di emergenza regionale a seguito dell’ondata di maltempo che si e’ abbattuta domenica sulla regione: 72 i comuni coinvolti da un primo report parziale, non toccate solo le province di Siena, Livorno e Grosseto, con raffiche di vento superiori ai 100 chilometri orari che hanno soffiato nell’aretino, a Massa Carrara, a Pisa e a Lucca. “Raccoglieremo tutte le dichiarazioni di danni che saranno presentate e documentate dai Comuni – spiega Giani – e le valuteremo in base alla disponibilita’ finanziaria che arrivera’ dalla prossima variazione di bilancio”

CONTRORADIO INFONEWS – Tiziano Renzi, padre dell’ex premier e ora leader di Italia Viva Matteo, andrà a processo per l’accusa di traffico di influenze illecite nell’ambito di uno dei filoni dell’inchiesta Consip. Il gup di Roma Annalisa Marzano insieme a Tiziano Renzi ha rinviato a giudizio per lo stesso reato l’ex parlamentare Italo Bocchino e gli imprenditori Carlo Russo e Alfredo Romeo. Per loro l’udienza è stata fissata per il 16 novembre. “Le mie vicende giudiziarie e quelle della mia famiglia, dei miei amici e finanziatori che si sono visti sequestrare il telefonino all’alba, hanno in comune tutte lo stesso Pm. Quello di Open non è poi un processo per finanziamento illecito, è un processo alla politica”: Ha dichiarato Matteo Renzi

CONTRORADIO INFONEWS – I sindacati confederali ribadiscono la priorità della sede istituzionale per l’incontro con la Gkn e dicono nuovamente no all’azienda. La Fiom denuncia di essere venuta a conoscenza solo un giorno prima della convocazione del tavolo di consultazione sindacale da parte del management Gkn per la giornata di oggi 28 settembre, presso la sede della Confindustria di Firenze. “onferma ancora una volta la volontà della Gkn di escludere dai ‘giochi’ le istituzioni locali e nazionali, con l’evidente obiettivo di procedere il più velocemente possibile verso la chiusura dello stabilimento di Campi Bisenzio”. ribadisce la Fiom. Anche Fim e Uil con lettere proprie propongono altre date alternative da concordare tra le parti, e soprattutto nella sede del Mise.