Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 27 gennaio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:05 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio infonews – Un uomo di 37 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di ieri mentre stava scaricando una mini escavatrice da un furgone davanti alla propria abitazione ad Agliana (Pistoia). Secondo quanto appreso, il mezzo, mentre stava percorrendo le rampe in alluminio necessarie per farlo scendere dal furgone, si sarebbe ribaltato investendo l’uomo trasportato in codice rosso all’ospedale fiorentino di Careggi.

Controradio infonews – Lesioni aggravate dalla finalita’ di razzismo , circostanza prevista dall’articolo 604 ter del codice penale: questa l’ipotesi per cui sta procedendo la procura dei minori di Firenze in merito al caso del dodicenne che sarebbe stato aggredito domenica scorsa da altre due ragazze in un parco a Venturina Terme, nel comune di Campiglia Marittima (Livorno). Ad agire sarebbero state una quindicenne e una ragazza non ancora quattordicenne e per questo non imputabile.

Una fiaccolata in segno di solidarietà verso il 12enne aggredito e la sua famiglia, e di testimonianza contro l’antisemitismo e la violenza razziale. E’ l’appuntamento in programma questa sera, in concomitanza con il Giorno della memoria , al parco della rimembranza di Venturina Terme, nel comune di Campiglia Marittima (Livorno).

Controradio infonews – Nel corso di una lite a Torre del Lago (Lucca) ha brandito una motosega per allontanare due persone che dopo essere state sue ospiti non volevano lasciare la casa. Per questo un 59enne, originario di Pisa, è stato denunciato dalla polizia per minaccia aggravata e per violazioni circa la custodia delle armi, dopo che accertamenti hanno fatto emergere che l’uomo deteneva nell’abitazione della madre tre fucili, due pistole e numerosi coltelli.

Controradio Infonews – Partono a fine mese anche nell’Asl Toscana sud est i camper vaccinali per le scuole nella fascia 5-11 anni. Si tratta, si ricorda, di un’iniziativa lanciata dalla Regione Toscana, nell’a’mbito del progetto GiovaniSi’ di sensibilizzazione alla vaccinazione, per favorire la copertura vaccinale nei bambini in eta’ pediatrica che, secondo quanto previsto dalla circolare del ministero della Salute 56429 del 7 dicembre 2021 possono ricevere il vaccino. Lo rende noto la stessa Asl spiegando che all’iniziativa partecipano dieci istituti comprensivi della provincia di Siena, cinque di Arezzo, cinque di Grosseto, per un totale di quasi 6000 bambini.

“Poste italiane ha comunicato che, a causa di disservizi causati dall’incidenza di contagi da Covid in questo periodo, potranno verificarsi ritardi nel recapito a domicilio degli inviti per i tre programmi di screening oncologici coordinati da Ispro”. Lo rende noto lo stesso istituto per lo studio e la prevenzione oncologica. “Tutti coloro che dovessero ricevere oltre i termini la lettera di convocazione, potranno trovare, nella stessa comunicazione, i riferimenti telefonici e di posta elettronica per contattare gli uffici di Ispro e fissare tempestivamente un nuovo appuntamento”.

Un plafond di 2 milioni di euro dal Consiglio regionale della Toscana per iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte ai giovani, e altri 150mila euro per il sostegno della musica e del canto corale: lo prevedono due leggi approvate all’unanimità dal Consiglio regionale.