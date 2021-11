Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 25 novembre 2021

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’



La vittima era conosciuto come gestore di una palestra a Poggio a Caiano. Ma negli ultimi tempi come lavoro avrebbe fatto il cameriere. Le indagini sono a tappeto in tutti i paesi del Montalbano e potrebbero spingersi fino a Firenze. CONTRORADIO INFONEWS – E’ ‘caccia’ a due uomini a Prato e nella Piana verso Firenze per l’omicidio di un 38enne , Gianni Avvisato, colpito con uno o più spari di arma da fuoco, davanti a casa, in una strada di Comeana, paese delle colline. Agli amici che, dopo aver udito uno o più spari, sono accorsi ha avuto il tempo di dire appena “Mi hanno sparato”.La vittima era conosciuto come gestore di una palestra a Poggio a Caiano. Ma negli ultimi tempi come lavoro avrebbe fatto il cameriere. Le indagini sono a tappeto in tutti i paesi del Montalbano e potrebbero spingersi fino a Firenze.

CONTRORADIO INFONEWS – A partire da ieri sera e nella giornata di oggi, la facciata di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Giunta regionale della Toscana, è illuminata di rosso In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne del 25 novembre. Dalle 10 alle 12, flashmob in piazza Santissima Annunziata a Firenze con Cgil, Arci, Anpi, Udu, Nosotras, Libere tutte, Arcigay.