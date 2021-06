Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 24 giugno 2021

CONTRORADIO INFONEWS – La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo di indagine sulla vicenda di Nicola Tanturli, il bimbo di 21 mesi, scomparso la sera di lunedì 21 giugno e ritrovato ieri mattina intorno alle 9 in una scarpata nel comune di Palazzuolo sul Senio (Firenze), a circa 3 km dalla sua casa. Al momento il fascicolo è senza indagati. Le indagini sono condotte dal comando provinciale dell’Arma dei carabinieri di Firenze con la compagnia di Borgo San Lorenzo. Indagini che intendono accertare il comportamento tenuto dai genitori nella vicenda della sparizione ed anche perché i avrebbero dato l’allarme per avviare le ricerche solo dopo 9 ore dalla scomparsa di Nicola dal letto avvenuta poco prima della mezzanotte del 21 giugno.

CONTRORADIO INFONEWS- Tutti condannati i sette imputati al processo di appello per la morte di Duccio Dini , il 29enne travolto e ucciso il 10 giugno del 2018 a Firenze da un’auto impegnata in un inseguimento mentre lui era fermo sullo scooter davanti a un semaforo sul rosso. Per tutti le accuse erano omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Dini e tentato omicidio di un cittadino, obiettivo dell’inseguimento.

È morto a Barcellona dove viveva, Alfredo Baccetti, 32 anni, originario di Grosseto. L’uomo, figlio dell’ex assessore al bilancio del Comune maremmano, Gabriele Baccetti, sarebbe stato trovato senza vita nella sua abitazione: da quanto appreso avrebbe avuto un malore. Le autorità spagnole hanno disposto l’autopsia.

CONTRORADIO INFONEWS – Divieto di stazionamento e divieto di consumo di bevande alcoliche, salvo quello effettuato al banco o ai tavoli dei locali, in sei aree del centro storico di Firenze considerate più a rischio assembramenti. Lo stabilisce l’ordinanza firmata dal sindaco Dario Nardella. Tra le aree le piazze Sant’Ambrogio, S.Spirito, Strozzi, Santa Croce, S.S. Annunziata, San Lorenzo. La nuova ordinanza, che sarà in vigore a partire dal 25 giugno ogni giovedì, venerdì e sabato dalle 21 alle 6 del mattino, prevede anche il divieto di detenzione di contenitori di vetro per qualsiasi tipo di bevanda in area Unesco.

Saranno tre i Pegaso – simbolo della Toscana e massimo riconoscimento regionale – che verranno consegnati dal presidente della Toscana Eugenio Giani a chi è stato protagonista del ritrovamento del piccolo Nicola Tanturli a Palazzuolo sul Senio (Firenze). Oltre a quello già annunciato per il sindaco di Palazzuolo sul Senio Gian Piero Philip Moschetti, il Pegaso sarà dato al giornalista de ‘La vita in diretta’ Giuseppe Di Tommaso, e al luogotenente dei carabinieri comandante Danilo Ciccarelli. La cerimonia di consegna si svolgerà oggi alle ore 12 a Firenze, nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione.

CONTRORADIO INFONEES – Festa di San Giovanni, santo patrono di Firenze. Alle 10.30 (Cattedrale) messa celebrata da Mons. Betori. Alle 18 (Forte Belvedere) Dario Nardella consegna 10 Fiorini d’Oro. Dalle ore 22 le sei Porte storiche della città, San Miniato al Monte, il Loggiato Istituto Innocenti e le Rampe del Poggi saranno illuminate per ‘ricordare’ i ‘fochi’, assenti anche quest’anno.

Da oggi in occasione della festa di San Giovanni riapre al pubblico la Torre di San Niccolò. E a partire dal 25 giugno – grazie alla proposta di Musei civici fiorentini e Mus.e – tornano visitabili anche le altre fortificazioni cittadine, dalla Torre della Zecca a Porta Romana fino al Bastione di San Giorgio. Forte Belvedere, sarà aperto al pubblico dal 25 giugno al 10 ottobre con due mostre temporanee.