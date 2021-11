Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 2 novembre 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:23 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

CONTRORADIO INFONEWS – La conducente di un’auto è morta a Molin del Piano, vicino a Pontassieve, in un incidente stradale in cui la sua vettura è finita fuori dalla carreggiata. La vittima aveva 83 anni. L’incidente è accaduto ieri su una strada provinciale piuttosto transitata. Accertamenti per ricostruire dinamica e causa sono già stati avviati dalla polizia municipale.

CONTRORADIO INFONEWS – Gravissime condizioni cliniche per una donna incinta di 22 anni che è caduta da una finestra di un’abitazione in via della Chiesa a Firenze e poi è stata fatta partorire all’ospedale di Careggi. Sono in prognosi riservata sia lei sia il neonato. La vicenda risale a domenica. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e al momento risulta che la giovane donna sarebbe caduta per motivi accidentali, in un incidente di tipo domestico.

CONTRORADIO INFONEWS – Sette giovani italiani di Scandicci (Firenze), quasi tutti ventenni sarebbero stati stati picchiati violentemente da una gang fuori da una discoteca di Varsavia, in Polonia, la notte fra venerdì e sabato. Tre di loro sarebbero andati in ospedale. Le ricostruzioni sono in corso. Sgomento tra i familiari e immediata torna alla memoria la morte di un altro giovane di Scandicci Niccolò Ciatti, i ucciso a calci e pugni in una discoteca di Lloret de Mar nell’agosto del 2017. CONTRORADIO INFONEWS – La procura di Prato indaga il sindaco del Comune di Calenzano (Firenze), Riccardo Prestini, e due tecnici comunali dell’ufficio lavori pubblici per la morte di una passante uccisa dal crollo del muro di recinzione di una villa il 5 ottobre scorso, in via Dietropoggio. Lo rende noto lo stesso municipio.

18 interventi del personale del 118 ci sono stati a Firenze, nella provincia e a Prato la notte tra il 31 ottobre e l’1 novembre, tra le 23 e le 6, per intossicazioni. Sono tutti giovani fra i 16 e i 24 anni, tranne un 28enne. Gran parte sarebbero casi di ubriachezza.

Partita ieri la nuova gestione del trasporto pubblico locale su gomma in Toscana oggi, con la riapertura delle scuole è la vera prova del fuoco. Boom di richieste di biglietti e abbonamenti, 46.000 registrazioni. Qualche disagio sul portale per le tante richieste, fino a 1.500 ogni ora. Regolare il primo giorno di servizio, sostiene At in un comunicato stampa, “complice anche il giorno festivo e l’attività ridotta”. Collegamenti e cronache in diretta su Controradio e sui nostri canali social.