Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 19 luglio 2021

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

Controradio Infonews – “Firenze difende il lavoro”. Sciopero generale territoriale dell’area metropolitana di Firenze, con manifestazione in piazza Santa Croce (ore 9-13): lo proclamano Cgil-Cisl-Uil a difesa del lavoro, a sostegno della vertenza Gkn, per difendere il tessuto industriale, i diritti e la legalità. I metalmeccanici hanno proclamato lo sciopero per 8 ore, e anche le federazioni provinciali di Cgil, Cisl e Uil di Prato hanno dichiarato sciopero generale, così da poter permettere a chi lo vorrà di partecipare alla manifestazione in piazza, che si aprirà alle 9 e si chiuderà all’ora di pranzo. In piazza Santa Croce sono attese migliaia di persone, e accanto al palco ci sarà lo spazio per i Gonfaloni di tutti i 41 Comuni della Città Metropolitana di Firenze e della Regione Toscana, che saranno accompagnati da sindaci, assessori e consiglieri.

Sul palco parlerà per primo un operaio delle Rsu della Gkn di Campi Bisenzio, poi altri cinque lavoratori, in rappresentanza di altri settori colpiti dalla crisi economica o dalle politiche finanziarie che «regolano» il mercato. Poi sarà la volta dei segretari cittadini di Cisl, Uil e Cgil (Leonardo Mugnaini, Fabio Franchi e Paola Galgani).

Controradio Infonews – Oggi a partire dalle ore 15.45 i portuali giornalieri Intempo effettueranno un presidio davanti alla sede Confindustria di Livorno, in via Roma 5.

“L’iniziativa, organizzata dal Nidil-Cgil, si svolgerà proprio in concomitanza alla riunione tra i soci di Alp e i vertici dell’agenzia di somministrazione di lavoro temporaneo

Intempo. Sono 24 i portuali somministrati Intempo che da circa sei anni lavorano all’interno dello scalo con contratti giornalieri. Al presidio dei portuali Intempo parteciperà

anche una delegazione di rappresentanti della Filt-Cgil.