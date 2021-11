Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 17 novembre 2021

CONTRORADIO INFONEWS – Incidente mortale alle porte di Siena sulla SS73 Aretina a seguito dello scontro tra un’auto e un furgone. A perdere la vita un 46enne di origini romene ma residente da tempo a Foiano della Chiana (Arezzo); l’uomo era a bordo dell’auto insieme ad altre due persone ferite lievemente. Incolume l’autista del furgone. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti.

Un uomo rimasto intrappolato sotto un cancello a Firenze è stato liberato dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari. Proprio su richiesta del 118 i vigili del fuoco sono intervenuti in viuzzo dei Bruni. Da accertare le cause dell’incidente.

CONTRORADIO INFONEWS – Morto a Torino dopo una malattia il ‘superpoliziotto’ Ruggero Perugini, aveva 75 anni: fu protagonista di una particolare stagione delle pluridecennali indagini sul caso del Mostro di Firenze e con le sue indagini individuò come autore dei duplici delitti delle coppiette Pietro Pacciani. Perugini rivestì il ruolo di capo e coordinatore della ‘Sam’, la squadra anti mostro nata nel 1984 alla questura di Firenze.

CONTRORADIO INFONEWS – Il presidente della Regione Eugenio Giani si dice favorevole all’introduzione di misure restrittive per chi ha scelto di non vaccinarsi. “I contagi stanno risalendo – ricorda il presidente – non siamo al livello dell’anno scorso. Ora siamo in zona bianca, con la speranza di poterci restare per tutto l’inverno. “Se chi non è vaccinato – continua Giani – vuol partecipare alla vita di comunità deve immunizzarsi. Per quelli che non si vaccinano per scelta, dovranno essere studiate misure che ne limitino la circolazione”. Il sottosegretario Sileri dichiara oggi che «costringendo i non vaccinati a testarsi ogni 48 ore per lavorare, di fatto si blocca la catena dei contagi. È molto lontana l’ipotesi di lockdown mirati per non vaccinati, almeno non nella fase di passaggio tra il bianco e il giallo».