Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 12 gennaio 2022

Controradio infonews- Sono al momento 16 i nuovi drive through gestisti dalle associazioni di volontariato che in Toscana eseguiranno tamponi antigenici rapidi gratuiti. Secondo l’accordo siglato con la Regione, per accedervi serve la ricetta, prescritta dal medico di famiglia che ha valutato il quadro clinico, e la prenotazione sul portale regionale. Automaticamente, infatti, il sistema indicherà le opzioni di prenotazione.

Controradio infonews- Cambia in Toscana la modalita’ di raccolta dei rifiuti per i cittadini positivi al Covid e si archivia la fase dei sacchetti rossi. I rifiuti, in base a quanto prevede una nuova ordinanza regionale, dovranno essere conferiti nell’indifferenziato usando almeno due sacchetti uno dentro l’altro, chiusi bene e abbastanza resistenti, per ridurre il rischio di eventuali rotture.