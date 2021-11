Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 10 novembre 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:23 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’

CONTRORADIO INFONEWS – Ha reagito ad una rapina in via Nazionale a Firenze ed è stato accoltellato: dopo la richiesta di una sigaretta, l’aggressione. Per fortuna il giovane fiorentino di 27 non è in pericolo di vita ed è stato dimesso. Sono in corso le indagini per risalire a dinamica e responsabili.

CONTRORADIO INFONEWS – Arresti domiciliari per due vigilesse della polizia municipale di Agliana (Pistoia) a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip ed eseguita dai carabinieri. Le due vigilesse, che sarebbero delle graduate, sono gravemente indiziate, a vario titolo ed in concorso tra loro, dei reati di atti persecutori, falso ideologico, calunnia e rivelazione di segreti d’ufficio. Una di loro è anche accusata di furto aggravato. Gli uffici del comando della polizia municipale sono perquisiti e vi sono stati sequestrati supporti informatici e documenti ritenuti utili ai fini investigativi. L’indagine dei carabinieri nasce dalla denuncia per furto di una loro ex collega.

CONTRORADIO INFONEWS – Niente indennizzo per malattia né riconoscimento di invalidità per i lavoratori che incappano in un infortunio mentre consumano il ‘rito’ della pausa caffè in orario di servizio, anche se hanno il permesso del capo per andare al bar all’esterno dell’ufficio sguarnito di un punto ristoro. A stabilirlo è la Cassazione che ha accolto il ricorso dell’Inail contro indennizzo e invalidità del 10% in favore di una impiegata della Procura di Firenze che si era rotta il polso destro cadendo per strada mentre, autorizzata, era uscita per un caffè.

CONTRORADIO INFONEWS – La Regione investe 300 mila euro e acquista il nuovo vaccino quadrivalente ad alto dosaggio contro l’influenza . Da qualche giorno è in corso la somministrazione per gli oltre 13 mila ospiti delle Rsa.

CONTRORADIO INFONEWS – Voucher fino a 300 euro, da spendere in un circuito di negozi convenzionati, per ogni lavoratore del commercio e dei servizi rimasto in cassa integrazione fino a 12 settimane fra 2020 e 2021. È il contributo di solidarietà che l’Ente Bilaterale del Terziario Toscano (E.Bi.T.Tosc.) ha deciso di finanziare con un fondo speciale di un milione di euro destinato al sostegno dell’occupazione