Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 10 giugno 2021

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

Controradio Infonews: accertamenti della procura di Siena sono in corso sulla denuncia presentata da una giovane di 20 anni riguardo a una presunta violenza sessuale di gruppo subita da lei stessa. L’episodio sarebbe avvenuto durante una festa in città. Nella violenza denunciata dalla ragazza sarebbero coinvolti più giovani.

Producevano articoli per una nota griffe di moda, risultata del tutto estranea ai fatti, le aziende finite al centro dell’inchiesta della procura di Firenze su caporalato e bancarotta che ieri ha portato all’arresto di una coppia di imprenditori e sequestri di beni per mezzo milione di euro.. Tra i reati contestati anche frode fiscale e sottrazione di redditi alle imposte.

Controradio Infonews: otto arresti, 34 indagati, il sequestro di 10.000 tonnellate di rifiuti tessili del distretto industriale di Prato smaltiti illecitamente sia in Italia sia all’estero, anche in capannoni dismessi ed edifici abbandonati: è il bilancio di un’operazione della Dda di Firenze con la polizia municipale di Prato e polizie locali di varie zone d’Italia. Ad alcuni indagati è contestato il reato di associazione a delinquere dedita al traffico e smaltimento illecito di rifiuti.

Il ministero della Giustizia parte civile al processo, con rito ordinario, a Siena che vede imputati con l’accusa di tortura nei confronti di un detenuto cinque agenti della polizia penitenziaria del carcere di San Gimignano. La richiesta è stata accolta dal collegio del tribunale. La prossima udienza è fissata per il 13 luglio.

Controradio Infonews: Alcune bombole e due cannelli per la fiamma ossidrica sarebbero stati sequestrati sul luogo dei lavori di impermeabilizzazione da cui si è sprigionato l’incendio divampato il 3 giugno nel centro commerciale Coop di Ponte a Greve , a Firenze. Nei prossimi giorni la pm Christine Von Borries, nominerà dei consulenti per ricostruire la dinamica dei fatti.

Al via dalle 20 fino a mezzanotte di ieri sera la prenotazione “last minute” straordinaria per la somministrazione di vaccino Johnson&Johnson a persone over 60 presso gli hub vaccinali al Mandela Forum di Firenze e al Pellegrinaio Novo di Prato. Sono disponibili 1680 dosi presso l’hub al Mandela Forum e 300 al Pellegrinaio, che verranno somministrate nella giornata di oggi