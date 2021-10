Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 1 ottobre 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:40 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

CONTRORADIO INFONEWS – Da lunedì prossimo, 4 ottobre, in Toscana partirà la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid nelle Rsa e agli over 80. In questo caso, però, devono essere trascorsi sei mesi dalla seconda dose. Per vaccinarsi gli interessati potranno rivolgersi agli hub, alle farmacie e ai medici di medicina generale. Successivamente partirà la vaccinazione con la terza dose per il personale socio-sanitario. Lo ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini, durante l’ormai consueto aggiornamento sulla campagna vaccinale in commissione Sanità.

CONTRORADIO INFONEWS – La Corte d’appello di Firenze ha respinto la richiesta di scarcerazione per Reinhard Doring Falkenberg, il cittadino tedesco di 75 anni, arrestato il 22 settembre scorso a Forte dei Marmi (Lucca) perchè ricercato in Cile per crimini contro l’umanità. Era latitante da 16 anni e su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale. Falkenberg è stato condannato in via definitiva in Cile nel 2015 per tortura e sequestro di persona, reati commessi nel 1976, durante la dittatura di Augusto Pinochet, quando il 75enne viveva all’interno della ‘Colonia Dignidad’, enclave cilena di nazisti tedeschi in fuga dalla Germania.

CONTRORADIO INFONEWS – Sono stimati tra 130mila e 150mila euro gli ammanchi dalle casse della parrocchia dell’Annunciazione alla Castellina di Prato, a causa dei prelievi indebiti, probabilmente anche per comprare droghe, compiuti tra il 2019 e il 2021 dall’ex parroco don Francesco Spagnesi, 40 anni, finito agli arresti domiciliari lo scorso 14 settembre con le accuse di traffico internazionale di droga, spaccio di sostanze stupefacenti, appropriazione indebita, truffa e tentate lesioni gravissime (quest’ultimo in relazione alla sua sieropositività). La parrocchia ha sporto querela nei confronti di don Spagnesi per il reato di appropriazione indebita

CONTRORADIO INFONEWS -E’ convocato per il 7 ottobre alle 15 al Ministero dello sviluppo economico il tavolo sulla vertenza Gkn. L’incontro, si legge nella convocazione inviata dalla viceministra Alessandra Todde ad azienda, sindacali, enti locali e Ministero del lavoro, si svolgerà in modalità mista, in presenza e da remoto.

CONTRORADIO INFONEWS -Parte il bando di gara per la realizzazione delle opere marittime di difesa e di dragaggio della Darsena Europa del porto di Livorno. L’appalto da 450 milioni, 200 dei quali messi dalla Regione, è stato presentato nella sede dell’autorità portuale Mar Tirreno settentrionale. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, presente all’appuntamento, definisce l’intervento uno dei più importanti della legislatura. Primo step verso la realizzazione dell’opera complessiva per la quale è prevista una spesa totale di oltre 800 milioni.

In Palazzo Vecchio ore 12:30 Presentazione della prima parte della stagione 2021-22 del Teatro di Rifredi con – tra gli altri – Tommaso Sacchi e il direttore artistico Giancarlo Mordini.

In Regione ore 13:00 presentazione dei lavori per il nuovo ponte e la relativa nuova viabilità tra Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino. Intervengono – tra gli altri – Eugenio Giani, Stefano Baccelli, Dario Nardella e i sindaci dei comuni interessati dall’opera.

Il Tuscany Hall di Firenze dedica una targa in ricordo di Enrico ‘Erriquez’ Greppi, voce e anima della Bandabardò, scomparso prematuramente lo scorso febbraio. Partecipano la

famiglia dell’artista, i musicisti della Bandabardò, colleghi e amici.