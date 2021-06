Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 3 giugno 2021

Uccise a colpi di chiave inglese la compagna e ne nascose il corpo in una roulotte parcheggiata in un terreno a Torre del Lago (Lucca). Per quel delitto, consumato nel luglio 2019, la corte di assise di Lucca ha condannato a 23 anni di reclusione Graziano Zangari, operaio, 48enne, responsabile della morte di Chiara Corrado, 40 anni di San Giuliano Terme (Pisa).

Bimba dimenticata al supermercato. La segnalazione è arrivata martedì sera alle forze dell’ordine da un supermercato di Firenze. All’origine ci sarebbe un fraintedimento fra la madre e la zia della piccola. La prima pensava di averla affidata all’altra. La minore è stata riaffidata alla madre, la cui posizione tuttavia è al vaglio in ordine ad eventuali responsabilità penali.

La questura di Firenze ha sospeso la licenza per 15 giorni a un bar di via Pellicceria, in centro, il gestore perseverava nella mescita di cocktail di bevande alcoliche a minori, ragazzini e ragazzine sotto i 16 anni. Il 15 maggio era stata ricoverata al pronto soccorso una 13enne andata in grave stato di semincoscienza per alcol somministrato proprio dallo stesso esercizio commerciale.

A seguito della richiesta di fallimento di RiMateria “chiesto dallo stesso cda, i lavoratori, attraverso i sindacati hanno proclamato uno sciopero per l’intera giornata di oggi. In occasione dello sciopero, i lavoratori effettueranno un presidio sindacale dalle ore 10 alle ore 13.30 in via Ferruccio davanti all’ingresso del Comune” di Piombino.

Oggi e domani si svolgeranno le elezioni del rettore dell’Università di Firenze , per il periodo 2021-2027. I candidati, ricorda l’ateneo, sono Gaetano Aiello e Alessandra Petrucci. Si voterà a distanza, su piattaforma telematica, il 3 giugno dalle ore 9 alle 19.30, il 4 giugno dalle ore 9 alle 14.30. Per la validità della votazione è richiesta la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto; il rettore viene eletto a maggioranza assoluta dei votanti.

Lavoratori artigiani oggi presidio Cgil-Cisl a Firenze in via Cavour davanti alla Prefettura ore 9:30-11. Attesa da mesi l’erogazione degli ammortizzatori sociali. Sono ancora in sospeso i mesi di gennaio, febbraio, marzo 2021 e parte di dicembre 2020.

Al teatro della Pergola questa mattina presentazione dell’Estate Fiorentina 2021 con l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi.