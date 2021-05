Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 14 maggio 2021

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

Sono state oltre 35.000, in circa due ore, le prenotazioni dei 54-59enni della Toscana al vaccino anti-Covid. La finestra degli under 60 è stata allargata con i nati nel 1966 e 1967. I nati nel 68 e 69 potranno prenotare il vaccino oggi. I 51 e 50enni potranno prenotarsi sul portale sabato 15 maggio. Per gi over 40, agende aperte entro il 19 con due classi d’età (‘72-’73).

“La Toscana chiede le dosi di AstraZeneca inutilizzate da altre Regioni. Non possiamo tenerle in frigo, dobbiamo vaccinare il più possibile, noi siamo pronti a somministrarle subito”. Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social. Superate complessivamente nella nostra regione 1, 6 mln di somministrazioni.

«Vedi di farti accompagnare sennò ti spezzo pure l'altra gamba». E' la frase che una studentessa di 14 anni di Firenze, si è sentita rivolgere lo scorso 5 marzo, da una professoressa durante una lezione in Dad dopo una distorsione al ginocchio. Oggi il legale dei genitori depositerà una denuncia-querela alla procura di Firenze affinché sull'episodio venga aperta un'indagine.

Ha chiesto di andare in pensione in anticipo Giuseppe Creazzo, il procuratore capo di Firenze attualmente sotto procedimento disciplinare davanti al Csm dopo le accuse di molestie sessuali rivoltegli dalla pm di Palermo Alessia Sinatra: la donna ha denunciato di essere stata molestata dal collega nel 2015. Il magistrato parla di una sua “scelta autonoma e personale”, come è suo diritto “avendo già maturato più di 44 anni di servizio”.

"Lavoriamo per un polo siderurgico integrato e competitivo". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Eugenio Giani al tavolo sulle acciaierie Jsw Italy di Piombino convocato ieri dal Mise. Per la Regione Toscana, la dotazione di un forno elettrico con capacità di 0,8 milioni di tonnellate annue non appare sufficiente a "garantire la sicurezza di una produzione locale con sbocchi di mercato certi".

Oggi alle ore 10 il vescovo di Fiesole monsignor Meini incontrerà una delegazione di lavoratori ex Bekaert davanti alla fabbrica in via Petrarca a Figline Valdarno.

Offrire un aiuto concreto ad alcune famiglie fiorentine in gravi difficoltà economiche seguite dai servizi sociali del Comune, fornendo loro buoni spesa e pagando le utenze domestiche. È l'obiettivo del nuovo accordo di collaborazione fra la Fondazione Fiorenzo Fratini onlus e l'associazione Pane quotidiano Firenze. Il programma di intervento si realizzerà portando aiuto in particolare alle famiglie con numerosi minori e quelle monogenitoriali.