Controradio Club, tesseramento 2019

Prosegue la campagna di tesseramento 2019 del Controradio Club, sostieni Controradio, associati al Controradio Club puoi farti socio online sul sito www.controradioclub.it oppure in radio in orario di ufficio dal lunedì al venerdì.



Controradio negli anni si è andata sempre più consolidando in termini di ascolti, di presenza sul territorio, di iniziative culturali e sociali e di sviluppo multimediale e nei social network, elementi indispensabili per un media che vuol fare informazione.

Controradio con il suo crossmedia ha sviluppato una forma di integrazione fra la radio, il sito internet, la pagina Facebook, Instagram, la Newsletter quotidiana di eventi di cultura e spettacolo, la app.

Tutto ciò serve a raggiungervi durante i diversi momenti della giornata: a casa, al lavoro, in mobilità, così come a farvi recuperare all’ascolto ciò che vi siete persi, attraverso i podcast e i video su Facebook.

La crossmedialità serve inoltre ad essere al passo con i tempi per non rimanere indietro rispetto agli altri mezzi e quindi assumere un ruolo secondario nel panorama dell’informazione regionale.

Anche ciò, però, contribuisce all’aumento dei costi: non possiamo non esserci e quindi li dobbiamo affrontare.

I soci del controradio club nel 2018 sono stati 1500, di cui 700 con l’SSD Core, l’addebito bancario, sono quelli più fedeli.

Essere socio del Controradio Club significa far parte di una comunità di ascoltatori, persone che “sono un po’ come te”, hanno gusti, idee, propensioni se non uguali molto simili fra loro, altrimenti… non ascolterebbero Controradio! E, negli anni, grazie alle tantissime iniziative sociali, dalle visite alle mostre d’arte con la guida (spesso ti fa capire ciò che non era immediatamente evidente, specialmente nell’arte contemporanea), le anteprime di “critico per un giorno” al cinema, dove vai gratis a vedere un documentario con un giornalista della radio e poi lo commenti sui social; i viaggi in Italia e nel mondo, ove condividi per una/due settimane il viaggio stesso con altri ascoltatori; e poi il Rock Contest dove si entra gratuitamente, come per tutte le iniziative organizzate direttamente dalla radio, le cene sociali e molto molto altro ancora.

Se ti iscrivi al Controradio Club, non solo ti garantisci che la radio che ascolti tutti i giorni continui a trasmettere, ma fai un regalo anche a te stesso perché avrai modo di conoscere e frequentare nuovi amici ascoltatori come te e fare insieme delle esperienze spesso uniche.

Ci sono due modalità per associarsi al Controradio Club. La prima, più semplice è andare sul sito www.controradioclub.it, compilare il modulo online e fare il pagamento. L’altra è passare direttamente in radio, in orario d’ufficio (8.30 – 18.00 dal lunedì al venerdì, il sabato mattina dalle 10.00 alle 13.00), oppure durante le radio aperte.

Puoi associarti al Controradio Club con:

TESSERA ORO: € 100,00 (minimo) con omaggio estensione FAMILY (con o senza SSD CORE).

TESSERA ORDINARIA: € 50,00

TESSERA ORDINARIA FAMILY: € 60,00

La FAMILY è una tessera ordinaria che permette la partecipazione alle iniziative organizzate da Controradio (e non solo) di tutti i familiari e/o conviventi sotto lo stesso tetto.

TESSERA SSD CORE: € 50,00 con omaggio estensione FA-MILY (bonifico bancario permanente). La tessera SSD CORE è valida come FAMILY (scon-tato quindi di € 10,00 rispetto alla Ordinaria Family), e permette la partecipazione alle iniziative organizzate da Controradio (e non solo) di tutti i familiari e/o conviventi sot-to lo stesso tetto. L’SSD CORE può essere revocato senza penali in qualunque mo-mento previa comunicazione.

TESSERA STUDENTI, DISOCCUPATI E PENSIONATI: » € 25,00

Modalità di pagamento:

-PAGAMENTO CON PAYPAL.

-BONIFICO BANCARIO .

-BOLLETTINO O BONIFICO POSTALE .

-SSD CORE -VERSAMENTO IN CONTANTI. Da effettuare presso la sede operativa c/o Controradio, via del Rosso Fiorentino 2/b a Firenze (lunedì-venerdì ore 9.00-18.00, sabato ore 10.00-12.30).

Per tutte le informazioni e per eventuali chiarimenti: [email protected] – 055.73.999.10 in orario d’ufficio.