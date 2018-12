Controradio Club: oggi #RadioAperta (con doppio evento)

Prosegue la campagna di tesseramento 2019 del Controradio Club. sabato 22 dicembre dalle 15 alle 19 seconda “Radio Aperta” agli ascoltatori ed ascoltatrici, durante la quale festeggeremo anche il compleanno di Gimmy Tranquillo con panettone e spumante per tutti.

“Il regalo più gradito? la Tessera del Club!” afferma Gimmy che invita tutti a condividere con lui questo momento ma soprattutto a sostenere la radio tramite la tessera.

Sempre sabato 22 dicembre alle 21.00 presso gli studi di Controradio (via del Rosso Fiorentino 2B, Firenze/zona fermata tramvia ‘Paolo Uccello’) ci sarà anche la proiezione del documentario di Andrea Lattanzi tratto dal libro “Eravamo tanto Amati” di Domenico Guarino ed Andrea Marotta. Un’inchiesta e una testimonianza sulla sinistra italiana, verso i 30 anni dalla ‘Svolta’ della Bolognina.

Proiezione solo per 30 soci. Prenota il tuo posto a: [email protected]

ATTENZIONE!!! SONO ARRIVATE LE NUOVE MAGLIETTE E GLI SHOPPER DI CONTRORADIO, REGALALE PER NATALE! PER OGNI TESSERA UN ADESIVO DI CONTRORADIO ARTIGIANALE BY INK-P

SOSTIENI CONTRORADIO, ASSOCIATI AL CONTRORADIO CLUB PUOI FARTI SOCIO ONLINE SUL SITO WWW.CONTRORADIOCLUB.IT OPPURE IN RADIO IN ORARIO DI UFFICIO DAL LUNEDI AL VENERDI’.