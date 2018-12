Controradio Club, sabato 15, doppio appuntamento

Firenze, dalle 10:00 alle 13:00 RADIO APERTA AL TESSERAMENTO, negli studi di Controradio in via del Rosso Fiorentino 2b, con la nuova t-shirt e la shopper Controradio! Alle 21:30 all’Auditorium Flog di Firenze PSYKO KILLER PARTY: festa anni ’80 con il ritorno dei NEON in concerto, Larry Hit e Matteo Alaimo Dj.

Per i soci del Controradio Club, il costo del biglietto per l’ingresso al concerto è di 5,00 euro invece di 13,00 euro, quindi se sei socio porta la tessera, se non lo sei associati SABATO MATTINA!

Il Controradio Club è un’associazione di ascoltatori di Controradio che sostiene l’emittente nel suo impegno quotidiano a trasmettere la musica più nuova ed interessante, l’informazione più originale ed indipendente.

Iscrivendoti all’associazione culturale Controradio Club sostieni le attività di Controradio, accedi ad eventi di Cultura & Spettacolo con agevolazioni e sconti e puoi partecipare ad iniziative esclusive organizzate dalla radio.

INFO: http://www.controradioclub.it/