Continuano i lavori sul Lungarno Diaz

Inoltre, dai rilievi è stata evidenziata un’erosione in corrispondenza del fondo dell’alveo del fiume, dunque presto partiranno anche i lavori nella zona che dalla rampa dei Canottieri conduce al Ponte alle Grazie, per creare una pista a lato dell’Arno utile ad ispezionare meglio l’area dell’erosione ed intervenire con opere per bloccare il processo erosivo, se necessario.

Si tratta nel complesso di opere finanziate dalla Regione, ma previste nel quadro della dichiarazione di stato di emergenza nazionale che il Governo ha appena riconosciuto per gli eventi dei mesi di ottobre e novembre.