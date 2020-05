Confesercenti: per le imprese la riapertura è una corsa ad ostacoli e contro il tempo.

“L’accordo di questa notte tra Conferenza Stato-Regioni e Governo apre uno spiraglio importante, forse decisivo per uscire dall’incertezza che ha caratterizzato il tema delle riaperture fino ad oggi, ma il percorso per la riapertura si sta trasformando in una specie di corsa ad ostacoli e contro il tempo”. Così il Presidente Confesercenti Toscana, Nico Gronchi.

Entrando nello specifico, con l’accordo potranno riaprire in Toscana oltre 75.000

imprese rimaste escluse dalla riaperture delle settimane precedenti. Fra queste

18.000 negozi, 10.000 ambulanti, 27.000 tra ristoranti e bar solo per citarne alcune:

categorie che nei mesi infiniti di lockdown hanno lasciato sul terreno oltre 2.5 mld di

fatturati e che adesso potranno tornare a respirare . Interi settori caratterizzati da

perdite pesantissime . Ristorazione – 1.152.104.460; Abbigliamento e Calzature

414.143.100; Alloggio – 575.164.500; Commercio ambulante – 147.420.000.

“Non tutti vorranno o potranno riaprire subito, ha continuato Gronchi. Pesa il rischio

di essere costretti a lavorare in condizioni antieconomiche, l’impatto della rigidità

delle linee guida sulle attività o la paura di rimanere schiacciati tra l’aumento dei

costi di gestione e il prevedibile calo dei ricavi”

E’ chiaro che l'accordo sui protocolli di riapertura uguali – o molto simili per tutta

Italia – è forse l'elemento più importante. Quello più delicato riguardava Ristoranti e

Pubblici esercizi, che se avessero applicato le linee Inail non avrebbero nemmeno

potuto immaginare di aprire o mantenere in vita l'attività.

“Abbiamo fatto una battaglia pesante, ha continuato Gronchi, anche su questo

aspetto senza arretrare di un millimetro e adesso l'accordo prevede 1 metro di

distanza tra commensali e non altre invenzioni insostenibili. Intanto portiamo a casa

prescrizioni che non distruggono un settore, la non responsabilità del titolare in

caso di malattia e regole praticamente uguali in tutta Italia. Certamente sappiamo

bene che per i ristoranti si dovranno trovare misure di sostegno straordinarie per

ripartire, in particolare in quei luoghi in cui il turismo è azzerato, ma questa è un

un'altra battaglia già iniziata su altri livelli.”

Ci sono stati ritardi pesantissimi che si sono scaricati sulle spalle di persone che

vivono con il fiato sospeso da oltre due mesi, perché il lavoro fatto tra Associazioni,

Regione, Governo ed enti locali è stato delicatissimo e complesso, ma alla fine la

voglia di ripartire, in sicurezza e con protocolli sostenibili, ha prevalso.

“Ora si apre la fase della responsabilità di ognuno di noi e ogni singolo

comportamento diventa importante per fare in modo che questo lento ritorno alla

normalità non ci faccia ripiombare in nessuna emergenza sanitaria, ha poi concluso

il Presidente di Confesercenti Toscana. Per le imprese, poi, la sfida è enorme,

tentare di rimanere sul mercato e mantenere in vita il tessuto economico e sociale

della Toscana”.

Attività Chiuse al 4 Maggio