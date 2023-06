Concorso infermieri, polemiche ad Arezzo: “Domande non pertinenti”

Polemiche ad Arezzo per il concorso infermieri che si è svolto un paio di giorni fa. Tra le varie denunce si parla di “ore di attesa sotto il sole e domande che, in base al racconto di molti infermieri, non sarebbero pertinenti alle competenze infermieristiche”

Per questo, a seguito di numerose segnalazioni e lamentele pervenute in merito al concorso bandito da Estar, l’Ordine delle professioni infermieristiche di Firenze e Pistoia ha provveduto a inviare tempestivamente una richiesta, tramite Pec, per richiedere di vedere prove di concorso e “poter così effettuare le verifiche del caso”. Si cerca insomma di capire se quanto denunciato dai presenti corrisponde a verità o se ci sono state delle esagerazioni da parte dei candidati che erano stati ammessi alla prova.

E’ quanto annunciato in una nota. “La richiesta comprende sia i questionari relativi alla prova scritta che pratica. Nello specifico si tratta del ‘Bando di concorso pubblico unificato per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato nel profilo di infermiere (Area dei professionisti della Salute e dei Funzionari) e contestuale selezione per soli titoli per assunzioni a tempo determinato’ – si spiega ancora.

Il concorso infermieri è stato bandito per tutte le Asl della Toscana, e sono stati in 3.879 a presentarsi al Centro Fiere e Congressi di Arezzo per la prova scritta e pratica. “In molti casi – si legge nella richiesta firmata dal presidente di Opi Firenze-Pistoia, David Nucci – viene messa in luce la mancata pertinenza degli argomenti trattati nelle prove rispetto alle competenze infermieristiche da individuare e selezionare; in altri casi gli iscritti hanno fatto emergere item in cui la chiave e i distrattori non permettevano una chiara e univoca individuazione della risposta corretta, bensì equivoche letture e interpretazioni”.

Oltre alla lettera, l’Ordine di Firenze e Pistoia tiene inoltre a evidenziare le numerose segnalazioni dei partecipanti in merito all’organizzazione della prova.