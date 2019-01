Comuni, Nardella: “Al via lavori per completare bypass Mantignano-Ugnano”

“Cominciano oggi i lavori per completare il secondo lotto, dunque tutta la variante che porterà un vantaggio in termini di traffico a favore di tutta la comunità di Mantignano e Ugnano. L’investimento è di 1,3 milioni. La variante sarà completata a ottobre di quest’anno”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine di un sopralluogo in periferia, nella zona di Ugnano, a Firenze .

Questo mese, ha continuato il primo cittadino di Firenze, “servirà a fare la bonifica dell’area dove prima vi era un’attività di rottamazione auto”, poi inizieranno “i lavori. Si tratta di un intervento tecnologicamente molto impegnativo, perché di fatto si tratterà di una sorta di diga”.