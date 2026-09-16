Comune di Orbetello: ‘Cedere a Magliano Talamone e Fonteblanda? Non se ne parla!”‘

“Siamo assolutamente contrari a cedere Fonteblanda e Talamone al Comune di Magliano”. Così l’amministrazione comunale di Orbetello (Grosseto), sulla richiesta di ‘secessione’ da parte di un Comitato. Lo affermano il sindaco Andrea Casamenti e il consigliere delegato ai lavori pubblici senatore Roberto Berardi che tra Fonteblanda e Talamone vive e lavora fin dalla nascita.

“Il referendum per la secessione delle due frazioni dal nostro Comune – spiega il consigliere Berardi – ci trova fermamente contrari e non potrebbe essere altrimenti. A coloro che promuovono il referendum teniamo a ricordare che per la nostra amministrazione ogni angolo del nostro territorio è sempre stato importante e, certo, si può e si deve migliorare, ma sono stati fatti molti investimenti sia per Fonteblanda che per Talamone”.

“A chi dice che siamo Orbetello-centrici – dice ancora Berardi – rispondiamo che è vero, dato che la crisi della Laguna nel 2024 ci ha tenuti impegnati purché la Laguna non sia di competenza del Comune”, tuttavia “il benessere del nostro specchio d’acqua si riflette sul benessere complessivo di un territorio estremamente più ampio, Fonteblanda e Talamone compresi”.

Berardi però ricorda che “è stato avviato ormai da lungo tempo un percorso di riqualificazione e valorizzazione importante che riguarda anche questi due centri abitati, passi in avanti fatti secondo le possibilità economiche del nostro ente. Anche qualora una questione non fosse di nostra competenza, comunque, ci siamo impegnati a fondo per risolvere i problemi, mediando con gli altri enti coinvolti”, come, per esempio, “il tratto di costa del Cannone per la cui riqualificazione abbiamo avviato l’iter per il progetto esecutivo, lavorando con la Regione e il Genio Civile per mesi”.

“Non dimentichiamoci inoltre – aggiunge – la realizzazione del tratto di ciclopista Tirrenica in sede promiscua tra il Collecchio e Fonteblanda e, presto, arriverà a collegare i due centri abitati col resto del territorio verso i campeggi. E’ inoltre prossima l’approvazione del Piano Operativo, strumento urbanistico che darà risposte importanti anche in termini economici alla comunità di Fonteblanda e a quella di Talamone. Dunque sarebbe veramente sciocco buttare via il percorso di sviluppo intrapreso per assecondare i venti di ‘secessione'”.

Tale “separazione – sottolinea il sindaco Casamenti – non ha, carte alla mano, un piano ben delineato, non si tiene conto della sostenibilità economica della ‘secessione’ e degli investimenti che il Comune di Orbetello ha già in programma, come per il porto di Talamone, e a cui un Comune più piccolo non riuscirebbe a far fronte”.

“Ci rendiamo conto – conclude Casamenti – che alcuni cittadini che hanno firmato in buona fede per questa iniziativa abbiano voluto esprimere delle esigenze” perciò “nei prossimi mesi intensificheremo il nostro impegno ascoltando e dando le risposte necessarie, ma ribadendo allo stesso tempo che Fonteblanda e Talamone rimangono dove sono, nel perimetro del Comune di Orbetello”.