Beko: tavolo al Mimit sull’ex sito di Siena slitta all’8 ottobre

E’ stato spostato dall’1 all’8 ottobre il tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla vertenza Beko e sulla reindustrializzazione del sito produttivo di Siena.

Lo si apprende da fonti sindacali al termine dell’audizione stamani in commissione Sviluppo economico del Consiglio regionale della Toscana, presieduta da Brenda Barnini (Pd), alla quale hanno partecipato rappresentanze sindacali, categorie economiche, istituzioni e rappresentanti di Beko Italia.

L’audizione, seconda dopo quella di aprile, è servita a fare il punto sull’avanzamento del percorso di reindustrializzazione e sulla formazione dei lavoratori. “Si tratta di uno step intermedio verso l’appuntamento importante dell’8 ottobre al ministero”, ha detto Barnini, sottolineando che l’obiettivo è “la reindustrializzazione e la salvaguardia dei posti di lavoro”.

Dal direttore delle relazioni esterne di Beko Europe, Maurizio Sberna, è arrivato un aggiornamento sulle attività dell’advisor incaricato di individuare possibili soggetti interessati al sito. Sono in corso la raccolta delle manifestazioni di interesse e la successiva analisi dei piani industriali.

Lo stabilimento copre una superficie di circa 87.000 metri quadrati, mentre al 31 agosto 2026 risultavano in carico 148 dipendenti, con un’età media di 54 anni. Preoccupazione sui tempi e sull’assenza, al momento, di elementi concreti è stata espressa dalle organizzazioni sindacali.

Il vicesindaco di Siena Michele Capitani ha chiesto alla Regione di attivare canali preferenziali verso aziende potenzialmente interessate a investire. La presidente della Provincia Agnese Carletti ha ribadito che il sito “non deve essere un progetto immobiliare ma un’operazione industriale” con l’obiettivo di mantenere nel territorio i 299 posti di lavoro legati alla vertenza.

“Ancora non c’è un piano di reindustrializzazione definito né i soggetti che dovrebbero portarlo avanti”, ha osservato il consigliere regionale Pd Simone Bezzini, auspicando che a Roma emergano elementi più concreti.

Valerio Fabiani, consigliere speciale per il lavoro del presidente della Toscana, ha ribadito che, finché non sarà individuata una soluzione per Siena, “la vertenza resterà considerata nazionale”.

Sul percorso di reindustrializzazione è intervenuto anche Luca Minucci (FdI), secondo il quale ci sono “due strade, una pubblica e una privata, entrambe da rispettare nei rispettivi tempi. Mi auguro che al primo posto ci sia il futuro occupazionale dell’area”