Comune di Firenze lancia sito web per info progetti Pnrr

Il Comune di Firenze lancia un sito web dedicato, e a seguire una campagna, per fornire ai cittadini le informazioni sui finanziamenti richiesti, quelli ottenuti e sullo sviluppo dei progetti messi in campo grazie ai fondi del Pnrr.

L’annuncio del nuovi sito web per le informazioni sui finanziamenti richiesti con il Pnrr è arrivato oggi dal sindaco Dario Nardella e dall’assessora al Recovery plan Cecilia Del Re. L’occasione, un evento dal titolo ‘Comunicare il Pnrr’ promosso da Fondazione Italia Digitale con l’associazione Pa Social.

“Pnrr significa progetti concreti – ha detto Nardella, in un videomessaggio – che porteranno miglioramenti nella vita quotidiana ma dei quali i cittadini sanno ancora pochissimo, complice anche l’estrema rapidità richiesta per la progettazione e la realizzazione degli interventi. Per questo è necessario rendere il lavoro che stiamo facendo sempre più accessibile e a portata di cittadino”.

Il nuovo sito, parte della rete civica del Comune, vuole “rispondere a tre bisogni segnalati dai cittadini – ha aggiunto Del Re, presente all’evento -: informare sui bandi aperti, anche stimolando la partecipazione da parte di altri soggetti ammissibili; far conoscere ai cittadini i progetti che abbiamo presentato e quelli vinti, in un’ottica di partecipazione e trasparenza”.

“Il Pnrr è il piano più importante dei prossimi anni sul quale costruire il futuro del Paese – ha detto il presidente della Fondazione Italia digitale Francesco Di Costanzo -. La comunicazione di qualità al cittadino ha un ruolo fondamentale in questo percorso, in particolare la comunicazione e informazione digitale che è sempre più un riferimento per le comunità anche per l’esperienza vissuta con la pandemia e oggi, purtroppo, anche con una guerra che va avanti anche sulle piattaforme digitali. L’obiettivo di Fondazione Italia digitale fin dalla sua nascita è rendere popolare il digitale, sviluppare una matura cultura sulle tante opportunità che ci mette a disposizione, costruire policy eque senza frenare l’innovazione, per questo credo che l’occasione del Pnrr sia fondamentale per rendere strutturale e normalità per Pa, imprese, cittadini, la rivoluzione digitale ormai protagonista della nostra vita quotidiana”.